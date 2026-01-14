Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng chính thức khai trương. Đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi họp báo.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Trong thời gian qua, công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại với đường truyền internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình ti vi cỡ lớn, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội. Tính đến thời điểm này, có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước, 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết: Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực trong xã hội về Đại hội XIV của Đảng - Đại hội lịch sử, mang tính bước ngoặt của đất nước. Báo chí đã tập trung nêu bật những kết quả, thành tựu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; kết quả, thành tựu của đất nước sau 40 năm đổi mới; tập trung tuyên truyền 7 nghị quyết của Bộ Chính trị thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn đột phá đối với sự phát triển của đất nước; nêu bật những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế, truyền thông quốc tế về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 40 năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phản ánh không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngay sau Lễ cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIVcủa Đảng đã diễn ra Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phát biểu tại họp báo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng đã được triển khai từ sớm, có kế hoạch cụ thể với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, phản ánh đúng quyết tâm của Đảng và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đồng chí đề nghị Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, kỹ thuật, thông tin và phối hợp tác nghiệp để các nhà báo triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tại Lễ phát hành đặc biệt Bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã tham quan khu trưng bày sách, báo, khu triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Trước Lễ khai trương Trung tâm Báo chí và Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã tham quan Triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội”; tham quan khu trưng bày sách, báo, khu triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” và dự Lễ phát hành đặc biệt Bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các phóng viên, cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế tại buổi họp báo.

