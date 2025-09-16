Khám phá những điểm du lịch lý tưởng tháng 12 cùng Traveloka

Tháng 12 se lạnh là thời điểm lý tưởng để du lịch, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên và không khí lễ hội cuối năm. Traveloka gợi ý những điểm đến trong và ngoài nước không thể bỏ lỡ, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Các địa điểm du lịch trong nước tháng 12

Hạ Long

Những tháng cuối năm, Hạ Long khoác lên mình vẻ đẹp se lạnh, biển xanh và bầu trời trong vắt, tạo nên khung cảnh huyền ảo của những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Du khách có thể khám phá hang Sửng Sốt, ngắm đảo Titop, đi thuyền trên vịnh hay thử cảm giác thư giãn khi kayak trên mặt nước tĩnh lặng.

Lựa chọn khách sạn Hạ Long gần vịnh không chỉ thuận tiện tham quan mà còn giúp trải nghiệm trọn vẹn, với nhiều lựa chọn từ bình dân đến sang trọng, nhiều phòng sở hữu view hướng biển tuyệt đẹp.

Lựa chọn khách sạn gần biển để ngắm Vịnh Hạ Long

Sapa

Tháng 12, Sasa mang đến không khí lạnh giá, đôi khi có tuyết rơi, tạo nên cảnh sắc như chốn bồng lai tiên cảnh. Du khách có thể chinh phục đỉnh Fansipan – “nóc nhà Đông Dương”, tham quan các bản làng dân tộc thiểu số như Tả Van, Cát Cát, hay thưởng thức ẩm thực núi rừng đặc sắc. Tháng cuối năm cũng là dịp lý tưởng để săn mây, ghi lại những bức ảnh ngoạn mục và trải nghiệm văn hóa Tây Bắc.

Cát Bà

Cát Bà là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng thiên nhiên trong lành và tránh lạnh giá mùa đông. Tháng 12, biển êm, phù hợp tham quan vịnh Lan Hạ bằng thuyền, khám phá hang động kỳ bí hoặc dạo quanh rừng quốc gia Cát Bà. Du khách còn có thể ghé làng chài, thưởng thức hải sản tươi sống và tận hưởng không gian yên bình, thư giãn. Vì mùa cao điểm, nên đặt phòng khách sạn Cát Bà từ sớm để tránh hết phòng và tăng giá.

Đà Nẵng

Đà Nẵng tháng 12 ít mưa, thời tiết dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Du khách có thể tắm biển Mỹ Khê, khám phá Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, hay dạo chơi phố cổ Hội An lân cận. Đây cũng là thời điểm các khu vực trung tâm Đà Nẵng rộn ràng trang trí Giáng sinh, tạo nên không gian lễ hội sôi động, lý tưởng để du lịch kết hợp nghỉ dưỡng.

Địa điểm du lịch nước ngoài tháng 12

Nhật Bản

Tháng 12 là thời điểm lý tưởng để ngắm cảnh mùa đông, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và trải nghiệm các lễ hội mùa đông ở Nhật Bản. Tokyo, Osaka, Kyoto là những thành phố được nhiều du khách lựa chọn. Ngoài tham quan, mua sắm, du khách còn có thể thử trượt tuyết tại Hokkaido, tắm onsen (suối nước nóng) và chiêm ngưỡng những con đường phủ tuyết trắng, mang đến cảm giác lãng mạn và huyền bí.

Trượt tuyết ở Nhật Bản

Seoul

Seoul vào tháng 12 khoác lên mình không gian mùa đông lãng mạn, lý tưởng cho các tín đồ yêu thích mua sắm, ẩm thực và lễ hội. Các khu chợ như Myeongdong, Dongdaemun náo nhiệt với những món ăn đường phố, quần áo ấm và đồ lưu niệm. Du khách cũng có thể tham quan cung điện Gyeongbokgung phủ tuyết trắng, thưởng thức các món Hàn mùa đông như canh kim chi, bánh gạo nóng hổi, hay thử trượt băng tại các sân băng ngoài trời.

Lưu ý khi du lịch tháng 12

Du khách nên chuẩn bị trang phục phù hợp với từng điểm đến, áo ấm cho vùng núi lạnh như Sapa, Seoul hay Nhật Bản, trang phục nhẹ cho biển như Cát Bà, Đà Nẵng. Nên đặt vé máy bay, khách sạn và tour trước ít nhất 2 tuần để tránh tăng giá hoặc hết chỗ. Kiểm tra dự báo thời tiết và sức khỏe trước chuyến đi, mang theo thuốc men cơ bản.

Đồng thời tìm hiểu lễ hội, văn hóa địa phương để trải nghiệm trọn vẹn. Bạn có thể tham khảo và đặt dịch vụ dễ dàng thông qua Traveloka để lên kế hoạch du lịch thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Du khách có thể đặt phòng theo các bước sau:

- Truy cập website hoặc ứng dụng Traveloka, chọn “Khách sạn”.

- Nhập điểm đến, ngày nhận/trả phòng và số lượng khách.

- Chọn khách sạn phù hợp.

- Kiểm tra chi tiết dịch vụ, điền thông tin cá nhân.

- Chọn phương thức thanh toán và hoàn tất đặt phòng.

- Nhận xác nhận đặt phòng qua email hoặc ứng dụng.

Đặt phòng trên Traveloka

Trên đây là những gợi ý về các điểm du lịch được yêu thích nhất trong tháng 12 theo Traveloka. Dù bạn chọn hành trình nào, Traveloka luôn đồng hành, giúp chuyến đi của bạn trở nên thuận tiện, trọn vẹn và đáng nhớ.