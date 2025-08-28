Khẩn trương di dời trụ sở xã Trung Sơn - Giải pháp cấp bách trước hiểm hoạ sạt lở

Xã Trung Sơn những ngày cuối tháng 8 trải qua một tình huống khẩn cấp khi trụ sở xã bị đe dọa nghiêm trọng bởi sạt lở đất do ảnh hưởng mưa bão. Cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã đang vào cuộc một cách nhanh chóng để đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động của bộ máy Đảng uỷ, chính quyền địa phương.

Trụ sở chính Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn được rào chắn sau sạt lở.

Hơn 1000m3 đất, đá từ đổ xuống phía sau trụ sở xã Trung Sơn.

Phản ứng nhanh chóng từ chính quyền

Theo báo cáo từ UBND xã Trung Sơn, trong khoảng thời gian từ 15 giờ ngày 24/8 đến 18 giờ ngày 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5 - KAJIKI, địa bàn xã Trung Sơn có mưa to đến rất to kéo dài. Mưa lớn khiến nhiều khu vực trong xã bị ảnh hưởng nặng nề: sạt lở đất đá tại 5 khu dân cư, ngập úng hoa màu, gãy đổ cột điện, sạt mái taluy đường tỉnh 321... Sạt lở mái taluy dương gần nhà của 10 gia đình, chính quyền buộc phải di dời 4 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm. Đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng sạt lở ngay phía sau trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn.

Trụ sở xã nằm ngay dưới chân mái taluy cao gần 100m. Trước khi cơn bão số 5 đổ bộ, cán bộ xã đã phát hiện 3 vết nứt đáng lo ngại trên đỉnh mái. Đến 14 giờ ngày 26/8, một đoạn mái taluy dài khoảng 40m, cao 20m đã sạt lở, khối lượng gần 1000m3 đất đá đổ ập xuống, gây hư hỏng nghiêm trọng 2 nhà vệ sinh và một phần tường bao của trụ sở.

Chưa dừng lại ở đó, sáng 27/8, khi mưa vẫn kéo dài, mái taluy tiếp tục có dấu hiệu sạt lở mở rộng, buộc UBND xã phải khẩn cấp sơ tán toàn bộ cán bộ, công chức sang các cơ sở lân cận như Trạm Y tế, Công an xã và nhà văn hóa khu Nai để làm việc tạm thời.

Trước nguy cơ rõ rệt và diễn biến xấu của tình trạng sạt lở, UBND xã Trung Sơn đã nhanh chóng báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã và gửi văn bản đề nghị khẩn cấp đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm xin chủ trương di dời và xây dựng trụ sở mới tại vị trí an toàn hơn.

Ngay sau khi nhận được Báo cáo số 14-BC/ĐU ngày 27/8/2025 của Đảng ủy xã Trung Sơn, Thường trực Tỉnh ủy đã có chỉ đạo cụ thể và giao UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo việc di dời toàn bộ hoạt động của cơ quan xã khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí địa điểm làm việc tạm thời đảm bảo an toàn và liên tục trong điều hành.

Đồng thời, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn nhanh chóng đánh giá mức độ nguy hiểm tại vị trí trụ sở cũ, đề xuất phương án xử lý và bố trí vốn để xây dựng trụ sở mới. Yêu cầu Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ công tác di dời, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn khu vực. Chỉ đạo khảo sát, nghiên cứu phương án xây dựng trụ sở mới tại vị trí an toàn, ổn định lâu dài.

Lực lượng chức năng dựng lều bạt tại khu Nai, xã Trung Sơn.

Lực lượng dân quân tự vệ xã tham gia hỗ trợ dựng lều bạt.

Nỗ lực duy trì hoạt động hành chính

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết: “Ngay sau khi có chỉ đạo từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, xã đã khẩn trương di dời toàn bộ hoạt động của Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các phòng, ban đến làm việc tại nhà văn hóa cách trụ sở chính khoảng 300m. Tuy là giải pháp tạm thời nhưng chúng tôi đang nỗ lực tối đa để đảm bảo hoạt động hành chính và phục vụ người dân không bị gián đoạn”.

Chính quyền xã cũng có báo cáo tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, khẩn cấp chỉ đạo di chuyển, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của xã Trung Sơn đến vị trí khu Sặt, diện tích 1,7ha, không phải giải phóng mặt bằng.

Chính quyền xã nhanh chóng phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh để chuẩn bị dựng lều bạt, hỗ trợ thêm không gian làm việc tạm thời, trong lúc chờ phương án xây dựng trụ sở mới được thông qua.

UBND xã tổ chức cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm quanh trụ sở cũ; cử lực lượng túc trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và cán bộ, công chức.

Giải pháp lâu dài, bền vững

Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đề xuất xây dựng trụ sở mới tại khu Sặt - vị trí có diện tích 1,7ha, không cần giải phóng mặt bằng được xem là giải pháp hợp lý nhất hiện nay. Đây là khu vực có địa hình ổn định hơn, xa khu vực nguy cơ sạt lở, thuận tiện cho việc xây dựng và bố trí các hạng mục hành chính theo tiêu chuẩn.

Dẫu vậy, thách thức hiện nay vẫn là nguồn vốn đầu tư. Việc cân đối ngân sách để đầu tư một trụ sở mới quy mô, an toàn, hiện đại rất cần có sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Hành động nhanh chóng, quyết liệt của tỉnh, các ban, ngành và chính quyền xã trong những ngày qua đối với tình trạng sạt lở khu vực trụ sở xã Trung Sơn và nhà dân cho thấy rõ tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân và cộng đồng.

Hồng Trung