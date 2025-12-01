Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa toàn bộ thủ tục hành chính ở cả 3 cấp chính quyền

{title}
Ngày 1/12, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) ở cả 3 cấp chính quyền. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ
Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ đánh dấu bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính tại Việt Nam, giúp giảm gánh nặng giấy tờ và tăng tính minh bạch nhờ vào việc sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ xây dựng biểu mẫu thống kê, rà soát toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) trên cả 3 cấp, hướng dẫn chuẩn hóa thành phần hồ sơ điện tử, chuẩn hóa quy trình nội bộ, xác lập mối liên kết giữa thủ tục - kết quả - dữ liệu, đồng thời xác định các thành phần hồ sơ có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành nhằm thay thế giấy tờ khi các cơ sở dữ liệu vận hành đồng bộ. Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, chuẩn hóa TTHC theo các phụ lục kèm theo; xác định rõ những trường dữ liệu có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; cập nhật và công bố công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết việc chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai phục vụ xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác (e - Form) theo quy định, bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, cho phép tự động điền dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.
Đồng thời, quy trình nội bộ giải quyết TTHC được chuẩn hóa thống nhất theo 5 bước: Nộp hồ sơ; tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xử lý, thẩm định; phê duyệt; trả kết quả và số hóa, trong đó yêu cầu khai thác tối đa dữ liệu dùng chung để giảm giấy tờ trong giải quyết TTHC.
Hội nghị hướng dẫn là bước quan trọng nhằm chuẩn bị triển khai đồng bộ nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thu Hà
