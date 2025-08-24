Khánh thành Kho cảng LNG Cái Mép của Công ty TNHH Hải Linh Phú Thọ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/8, Công ty Cổ phần Kho cảng Cái Mép đã tổ chức khánh thành Kho cảng LNG Cái Mép tại thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Hải Linh Phú Thọ làm chủ đầu tư.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ và đại diện các Bộ, ngành, địa phương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng các đối tác.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Bùi Văn Quang và đại biểu bấm nút khánh thành Kho cảng LNG Cái Mép.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kho cảng Cái Mép Lê Văn Tám nhấn mạnh, đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của doanh nghiệp mà còn là dấu ấn đóng góp vào tiến trình phát triển năng lượng xanh, bền vững của đất nước. Đồng thời khẳng định, Kho cảng LNG Cái Mép sẽ là nhân tố then chốt bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường. Với vị trí thuận lợi trong hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm cung ứng LNG cho các nhà máy điện khí, các ngành công nghiệp và mạng lưới giao thông vận tải trong khu vực.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá, dự án Kho cảng LNG Cái Mép với sức chứa 220.000m3, tổng công suất 3 triệu tấn LNG/năm, là công trình năng lượng do một doanh nghiệp tư nhân đầu tư, có quy mô công suất lớn nhất cả nước (ở thời điểm hiện nay).

Công trình khi đi vào vận hành ổn định, sẽ cung cấp mỗi năm khoảng 3,2 tỷ m3 khí LNG tái hóa cho các hộ tiêu thụ khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt là cho sản xuất điện góp phần thực hiện thành công Quy hoạch Điện VIII (điều chỉnh), bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước; đồng thời, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt mức phát thải ròng theo cam kết của Việt Nam ở COP26.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã tặng lẵng hoa chúc mừng và cùng chủ đầu tư dự án, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành dự án Kho cảng LNG Cái Mép.

Trần Tuấn

(VP HĐND tỉnh)