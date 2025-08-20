Khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn phường Việt Trì

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Bùi Minh Châu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn phường Việt Trì.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị của tỉnh.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi làm việc

Phường Việt Trì được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 5 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường: Tân Dân, Gia Cẩm, Minh Nông, Dữu Lâu và xã Trưng Vương. Sau sáp nhập, phường Việt Trì có diện tích tự nhiên 25,83km2, quy mô dân số 73.006 người, toàn phường có 44 khu dân cư.

Bí thư Đảng uỷ phường Việt Trì Nguyễn Văn Đức báo cáo quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Việt Trì được đánh giá là có vị trí địa lý thuận lợi thuộc trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh Phú Thọ mới, cùng với hệ thống giao thông thuận lợi, là đầu mối của tỉnh kết nối với các tuyến giao thông quốc gia.

Đến nay, phường Việt Trì đã thực hiện hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan của HĐND và UBND. HĐND phường thành lập 2 ban gồm Ban Kinh tế ngân sách và Ban Văn hóa xã hội; UBND phường thành lập 5 cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa xã hội; Trung tâm phục vụ hành chính công và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công.

Phường hoàn thành việc tiếp nhận để quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn theo quy định (gồm 21 cơ sở giáo dục công lập; 7 trường mầm non ngoài công lập và 13 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục; 1 trường phổ thông có nhiều cấp học).

Bí thư Đảng uỷ phường Vân Phú Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Đảng uỷ phường Nông Trang Cầm Hà Chung phát biểu tại buổi làm việc.

Ngay từ ngày 1/7/2025, phường Việt Trì đã hoàn thành việc tiếp nhận, bố trí công tác đối với công chức, viên chức và người lao động đảm bảo kịp thời, đúng với Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thời điểm hiện nay, HĐND, UBND phường có tổng số 84 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Người hoạt động không chuyên trách tiếp tục làm việc có 11 người.

Đối với viên chức sự nghiệp giáo dục, sau khi tiếp nhận nguyên trạng 21 cơ sở giáo dục công lập, toàn phường được giao 707 chỉ tiêu viên chức, hiện có mặt 700 người, còn thiếu 7 người so với chỉ tiêu được giao. Đối với công tác giải quyết chế độ chính sách cho số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư theo Nghị định 178/2025/NĐ-CP: Tính đến thời điểm hiện tại, UBND phường có 14 người có đơn đề nghị được nghỉ việc; 31 người hoạt động không chuyên trách xin nghỉ việc; UBND phường đã hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nội vụ theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi sáp nhập, UBND phường Việt Trì tiếp nhận trụ sở của UBND phường Gia Cẩm và trụ sở của Sở Giao thông tỉnh Phú Thọ cũ. Các trang thiết bị được bàn giao từ các phòng, đơn vị của thành phố và tiếp nhận từ 5 phường xã cũ về để bố trí tại hội trường, các phòng họp, phòng làm việc của các phòng, ban, đơn vị thuộc Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường Việt Trì. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công hiện đang quản lý, khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị được bàn giao từ Trung tâm Văn hóa truyền thông thành phố (cũ).

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Việt Trì đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Đã thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính trên môi trường mạng và bảng niêm yết tại Trung tâm với tổng số 2.221 thủ tục. Tính đến ngày 13/8 đã có tổng số 4.905 lượt tổ chức, cá nhân tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và đến UBND phường Việt Trì để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hành chính.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác cùng lãnh đạo phường Việt Trì, các phường, xã lân cận đã thảo luận một số nội dung liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số sau sắp xếp; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; giải quyết khó khăn do đội ngũ công chức có nhiều xáo trộn, chuyên ngành, chuyên môn chưa phù hợp trong khi lượng việc tăng; việc quản lý tài sản được bàn giao từ các phường, xã và thành phố (cũ)...

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học Gia Cẩm

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Gia Cẩm

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu phân tích một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và nhấn mạnh: Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và tháo gỡ những khó khăn, bất cập, đề nghị UBND tỉnh sát sao trong đôn đốc các sở, đặc biệt là các ngành dọc của các cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh trong phối hợp triển khai tháo gỡ vướng mắc về hệ thống dữ liệu, phần mềm để đảm bảo giải quyết kịp thời thủ tục hành chính phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Việt Trì

Các đồng chí lãnh đạo địa phương tiếp tục rà soát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc do cơ chế chính sách và do cấp trên để tổng hợp phản ánh, khắc phục ngay; tiếp quản các cơ sở vật chất từ cấp trên xuống và sử dụng theo đúng quy định, công năng, tránh thất thoát lãng phí; rà soát, hoàn thành việc bàn giao công việc, dự án.

Đoàn ĐBQH và các đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến của địa phương, các ngành, các cấp và Nhân dân trong tỉnh đối với những vấn đề nói chung và đặc biệt là các vấn đề khó khăn, vướng mắc nhất là về thể chế, chính sách về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tổng hợp đầy đủ gửi đến cấp có thẩm quyền và giám sát việc thực hiện kịp thời góp phần khắc phục những khó khăn vướng mắc đang hiện hữu khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã thăm, kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học Gia Cẩm và Trung tâm phục vụ hành chính công phường Việt Trì.

Ngọc Tuấn