Khát vọng Lạc Hồng - Chào Tân sinh viên Phú Thọ năm 2025

Ngày 2/11, tại trường Đại học Y tế Công cộng (Hà Nội), Hội đồng hương (HĐH) sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội tổ chức chương trình “Khát vọng Lạc Hồng - Chào Tân sinh viên năm 2025”.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, các nhà tài trợ, mạnh thường quân và đông đảo sinh viên, tình nguyện viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng tại thủ đô Hà Nội.

Hội đồng hương Sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng Chương trình “Khát vọng Lạc Hồng - Chào Tân sinh viên năm 2025”

Trong 15 năm xây dựng và phát triển, Hội Đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội từ 4 đơn vị ban đầu, đến nay đã phát triển với 20 đơn vị thành viên tại các trường đại học, cao đẳng trên khắp thủ đô, với hơn 2.000 thành viên, tình nguyện viên. “Khát vọng Lạc Hồng - Chào Tân sinh viên Phú Thọ” là chương trình thường niên của HĐH Sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội, được tổ chức từ năm 2011 đến nay, với quy mô ngày càng lớn và thành công hơn, tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các bạn tình nguyện viên, sinh viên Đất Tổ.

Hội đồng hương Sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội khen thưởng các cán bộ Hội có thành tích xuất sắc

Chương trình là sân chơi bổ ích, lành mạnh và thân thiện cho các tình nguyện viên, sinh viên học tập tại các trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là các tân sinh viên năm nhất được giao lưu, gặp gỡ, học hỏi, có những trải nghiệm mới và sự chuẩn bị tốt nhất cho môi trường học tập mới tại thủ đô, tự tin, thêm hành trang để sẵn sàng với những thử thách trong cuộc sống...

Học bổng Khuyến học Nguyệt Trí - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao biểu trưng tặng học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Các đại biểu trao quà cho các tân sinh viên có thành tích xuất sắc

Với khẩu hiệu “Sinh viên Phú Thọ - Kết nối trái tim - Giữ gìn bản sắc - Chung tay xây dựng quê hương”, HĐH Sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội luôn duy trì, phát triển, đổi mới các nội dung hoạt động như: Mùa hè thanh niên tình nguyện, Mùa đông ấm, Đền Hùng xanh, Hành trang sĩ tử, Tập huấn kỹ năng sinh viên... Trong đó, “Khát vọng Lạc Hồng - Chào Tân sinh viên” là chương trình nhận được nhiều sự quan tâm và ghi dấu ấn của Khối sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội.

Hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội và nhà tài trợ khen thưởng sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc

Chương trình năm nay với chủ đề “Hồn Việt” đã tạo sân chơi giao lưu, trải nghiệm cho các tân sinh viên và sinh viên Phú Thọ trong hành trình học tập và chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Các đại biểu trao quà cho các sinh viên vượt khó có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao quà, tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. HĐH Sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội đã khen thưởng cho các cán bộ Hội, sinh viên có thành tích xuất sắc, vượt khó đạt thành tích cao trong học tập và hoạt động phong trào...

Tiết mục văn nghệ chào đón các tân sinh viên Phú Thọ

Ngọc Lam