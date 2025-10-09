Khát vọng mở rộng con đường huyết mạch vào xã

Trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông luôn đóng vai trò “đòn bẩy”, tạo động lực kết nối, mở lối cho giao thương. Với xã Liên Minh (sáp nhập từ 3 xã Lương Lỗ, Đỗ Sơn và Đỗ Xuyên), tuyến đường độc đạo chạy qua địa bàn không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, mà còn là huyết mạch kết nối giao thương giữa địa phương với các vùng lân cận và các khu, cụm công nghiệp lớn xung quanh. Vì vậy, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đê tả Thao đoạn từ phường Âu Cơ đi xã Chí Tiên, trong đó có 15km qua xã, đang là điều mong mỏi, khát vọng của Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây.

Đê tả Thao là tuyến huyết mạch để đến xã Liên Minh

Được cải tạo từ năm 2007 trên nền đê cũ, tuyến đường nối từ phường Phú Thọ đến xã Chí Tiên đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Tuy nhiên, sau gần hai thập kỷ sử dụng, mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Nền đê cũ vốn làm bằng đất phù sa không đảm bảo, nay bị lún, võng, tạo nên nhiều đoạn gãy, ổ gà, ổ voi. Hai bên đường không có hệ thống thoát nước, khiến mùa mưa thường xuyên ngập úng, có nơi nước ngập đến đầu gối, vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, vừa ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.

Nhiều đoạn của tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng

Trong khi đó, lưu lượng phương tiện ngày càng đông. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong xã, tuyến đường này còn là trục chính để hàng hóa từ 70 doanh nghiệp trên địa bàn kết nối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn như Phú Hà, Nam Thanh Ba, Bãi Ba, Đông Thành. Hầu hết các hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa, nông sản, vật liệu xây dựng của cả ba xã Lương Lỗ, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn (cũ) đều phải đi qua đây. Đặc biệt, với mặt đường chỉ rộng 5,5m, nền đường 6,5m, hiện trạng chật hẹp khiến hai xe tải lớn khó có thể tránh nhau, gây ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đồng chí Trần Thanh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh chia sẻ: “Đây là tuyến đường huyết mạch, duy nhất kết nối Nhân dân 3 xã cũ với trung tâm và từ Liên Minh đi các địa phương lân cận. Việc xuống cấp kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống thường ngày, mà còn kìm hãm kinh tế phát triển, cản trở dòng chảy thương mại của địa phương. Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Thao đoạn qua Liên Minh là nhiệm vụ trọng tâm số một mà Đảng uỷ, chính quyền xã đặt ra trong nhiệm kỳ này”.

Thực tế, từ sau khi hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng uỷ, chính quyền xã Liên Minh đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Trong đó, đối với khu vực xã Lương Lỗ (cũ) tập trung phát triển cây lúa, thương mại dịch vụ và cung ứng vật liệu xây dựng. Khu vực xã Đỗ Xuyên (cũ) tiếp tục duy trì, phát huy các thế mạnh từ nông nghiệp, rau, củ, quả, cùng sản phẩm OCOP 4 sao từ nứa dồn, nứa ghép thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó, chú trọng sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp và tận dụng nguồn thu từ xuất khẩu lao động để thúc đẩy thương mại dịch vụ tại địa phương.

Thế nhưng, hạ tầng giao thông yếu kém lại trở thành “nút thắt cổ chai” cản trở sự phát triển. Nhiều doanh nghiệp phản ánh việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn, chi phí logistics tăng cao, nhất là khi xe tải lớn khó lưu thông. Nông sản, hàng hóa thủ công bị hạn chế khả năng tiếp cận thị trường. Người dân đi lại vất vả, việc đưa sản phẩm ra thị trường trung tâm hay kết nối các khu công nghiệp đều mất thêm thời gian và chi phí.

Tuyến đường xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống người dân (video do người dân cung cấp)

Không chỉ vậy, đời sống thường nhật cũng chịu nhiều ảnh hưởng nhất là vào mùa mưa, đường sá nhầy nhụa, ngập úng. Các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường còn phải chịu cảnh nước tràn vào sân, vào nhà mỗi khi mưa lớn, do không có hệ thống thoát nước. Một số đoạn còn bị tình trạng lấn chiếm hành lang đê, càng khiến mặt đường vốn đã hẹp lại càng chật chội hơn. Ổ trâu, ổ gà xuất hiện, nhiều đoạn đường bị lún võng gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

Trong nhiệm kỳ này, Đảng uỷ xã xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trong đó có việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Liên Minh đều rất mong muốn được các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để hoàn thành mục tiêu này.

Nhiều người dân cũng tin tưởng rằng, khi tuyến đường được mở rộng và có hệ thống thoát nước đồng bộ, diện mạo nông thôn sẽ thay đổi rõ rệt, mở ra cơ hội phát triển thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống người dân. Từ đó cũng mở hướng cho Liên Minh ngày càng phát triển, xứng đáng với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương.

Vĩnh Hà