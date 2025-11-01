Khatoco Khánh Hòa ngược dòng ấn tượng trước Xuân Thiện Phú Thọ

Tối 1/11, trên SVĐ Việt Trì đã diễn ra trận đấu giữa CLB Bóng đá Xuân thiện Phú Thọ gặp CLB Khatoco Khánh Hòa trong khuôn khổ Vòng 6 - Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng mùa 2025-2026. Mặc dù có được lợi thế dẫn trước ở ngay phút 16, song đội chủ sân Việt Trì vẫn phải đón nhận thất bại 1-2 trước một Khánh Hoà thi đấu đầy bản lĩnh.

Goncalves Nogueira Ramos lập công đưa Xuân Thiện Phú Thọ vươn lên dẫn trước 1-0 ngay trong hiệp 1.

Chiến thắng 2-0 trước Đại học Văn Hiến ở vòng đấu trước đã tiếp thêm sự tự tin để các học trò của HLV Lê Quốc Vượng nhập cuộc đầy hứng khởi ngay sau tiếng còi khai cuộc trước Khatoco Khánh Hòa - CLB đang đứng đầu tại Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia. Sau 15 phút đầu gây sức ép liên tục, Xuân Thiện Phú Thọ cũng đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo Goncalves Nogueira Ramos ở ngay phút 16.

Các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa (áo xanh) ngược dòng ấn tượng 2-1 trên sân Việt Trì

Sau bàn thua, đội khách Khánh Hoà đã chủ động dâng cao đội hình chơi tấn công với hi vọng sẽ có được bàn gỡ ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, những nỗ lực của thầy trò HLV Trần Trọng Bình đã không được đền đáp bởi hàng phòng ngự của Phú Thọ đã thi đấu vô cùng khoa học và chắc chắn. 1-0 là lợi thế mà Phú Thọ đã tạo ra sau khi hiệp thi đấu đầu tiên khép lại.

Bước sang hiệp 2, Khatoco Khánh Hoà tiếp tục duy trì thế trận tấn công để gia tăng sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Nhiều cơ hội nguy hiểm được các học trò HLV Trần Trọng Bình tạo ra, song phải đến phút 79, các học trò của Trần Trọng Bình mới có được bàn gỡ sau pha lập công của Nguyễn Khắc Khiêm. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 6 phút sau, Nguyễn Đoàn Duy Anh đã có đường chuyền như đặt để Nguyễn Công Tiến đặt lòng đẹp mắt ấn định tỉ số 2-1 cho đội khách ngay trên sân Việt Trì.

Đội hình ra sân của CLB Xuân Thiện Phú Thọ gặp Khatoco Khánh Hòa trên sân Việt Trì

Với màn ngược dòng ấn tượng 2-1 trước Xuân Thiện Phú Thọ, CLB Khatoco Khánh Hoà đã có được 15 điểm và tiếp tục dẫn đầu Bảng xếp hạng Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng mùa 2025-2026. Trong khi đó, Xuân Thiện Phú Thọ với trận thua này đã tạm rớt xuống vị trí thứ 8 với 5 điểm sau 6 vòng đấu.

Quốc Đại