Khi người đứng đầu cấp ủy lắng nghe dân

Với tinh thần “gần dân, trọng dân”, ngay sau khi hợp nhất 3 tỉnh, ngày 17/7/2025, Văn phòng Tỉnh ủy đã có thông báo số 19-TB/TU về “Quy trình tiếp dân định kỳ hàng tháng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy”. Tiếp đó là những quy chế, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành về “Tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy”; “Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy”. Cùng với cấp tỉnh, Đảng ủy 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế, quy định về tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì Nguyễn Văn Đức tiếp công dân định kỳ.

Tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở

Cuối tháng 9, chúng tôi có mặt tại buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì. Công tác tiếp dân được định kỳ tổ chức vào ngày 10 và ngày 25 hàng tháng. Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì cho biết: Là phường đông dân, nằm tại vị trí trung tâm của tỉnh nên các vấn đề về quản lý đất đai, trật tự đô thị... luôn rất “nóng”. Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy phường được thông báo và niêm yết công khai, mọi người dân đến làm việc đều được đón tiếp, hướng dẫn làm việc theo đúng quy định. Trung bình mỗi ngày Bí thư Đảng ủy tiếp dân sẽ có khoảng 5 - 10 lượt công dân. Các nội dung kiến nghị, phản ánh chủ yếu về công tác quản lý đất đai, nguy cơ sạt lở một số vị trí cầu cống, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Quảng trường Hùng Vương... Sau khi tiếp nhận, xem xét nội dung trình bày, đề nghị của công dân, nghe cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy báo cáo các nội dung, Bí thư Đảng ủy giao nhiệm vụ cho UBND phường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xem xét, giải quyết có thời hạn hoàn thành cụ thể và trả lời công dân theo quy định.

Đất đai là vấn đề “nóng” nhất trong các cuộc tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy xã Hoàng An. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi - Bí thư Đảng ủy xã Hoàng An cho biết: Bí thư Đảng ủy xã tiếp dân vào ngày thứ 5 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng. Khi mới sáp nhập, trong tháng 7, các cuộc tiếp dân thường có từ 5 - 7 công dân, đoàn công dân đến làm việc. Công dân khi đến làm việc sẽ được hướng dẫn, giải thích về các nội dung phản ánh, kiến nghị; có những nội dung được đồng chí Bí thư Đảng ủy định hướng, chỉ đạo cơ quan liên quan phải tập trung giải quyết ngay, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhân dân. Các kiến nghị được chúng tôi tập trung giải quyết dứt điểm nên việc khiếu nại, kiến nghị đã giảm dần. Hiện nay, xã Hoàng An chỉ còn tồn đọng vụ việc khiếu nại của 14 hộ dân liên quan đến giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Hoàng Lâu và đang được tập trung phối hợp giải quyết.

Không chỉ tiếp dân theo lịch cố định, người đứng đầu cấp ủy các xã, phường còn chủ động tiếp xúc đối thoại với người dân đột xuất khi trên địa bàn xảy ra sự việc được dư luận quan tâm. Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Bí thư Đảng ủy xã An Nghĩa cho biết: Vừa qua, trên địa bàn xã xảy ra sự việc các thành viên trong dòng họ Bùi (thôn Lão Ngoại) đòi trông coi, bảo vệ, quản lý ngôi Đền Mẫu Âu Cơ (Đền Thượng) thuộc “Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên”. Chúng tôi xác định cần phải sớm đối thoại với Nhân dân để lắng nghe ý kiến bà con; kịp thời giải thích, phổ biến quy định, chấn chỉnh ngay những hành vi vi phạm pháp luật. Trong cuộc đối thoại với Nhân dân ngày 19/7/2025, cấp ủy, chính quyền địa phương đã giải thích, khẳng định để Nhân dân hiểu ngôi đền đang được quản lý theo Luật Di sản văn hóa, các quy định pháp luật có liên quan; việc tự ý khóa cửa, lắp camera giám sát ở Đền Mẫu Âu Cơ (Đền Thượng) diễn ra từ ngày 09/7/2025 đến ngày 16/7/2025 của dòng họ Bùi, thôn Lão Ngoại là vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Xã yêu cầu các hộ dân trong dòng họ Bùi thôn Lão Ngoại chấp hành nghiêm Luật Di sản văn hóa và những quy định của pháp luật có liên quan; không tái diễn hành vi xâm phạm di tích Đền Mẫu Âu Cơ. Xã cũng giao Công an xã phối hợp với Ban Quản lý các khu di tích xã An Nghĩa thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng xâm hại ảnh hưởng đến di tích Quốc gia và hình ảnh du lịch địa phương; giao Ban Quản lý các khu di tích xã quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn... Vụ việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật đã góp phần ổn định tình hình ANTT.

Tăng cường trách nhiệm trong giải quyết đơn thư

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích rộng, dân cư đông, do đó hoạt động tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong 3 tháng qua đã được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối giữa 03 trụ sở tiếp công dân tỉnh (tại các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) và các xã, phường trong toàn tỉnh. Cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng tại Trụ sở số 1 (số 414, đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì). Hình thức tiếp dân trực tuyến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giúp người dân ở các địa bàn xa trung tâm có thể trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo cao nhất của tỉnh mà không phải di chuyển hàng trăm cây số.

Tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 8/2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp lắng nghe và chỉ đạo xử lý vụ việc của ông Nguyễn Mạnh Đức - thương binh hạng 1/8 (xã Thổ Tang) và ông Nguyễn Xuân Mạnh - Giám đốc Công ty cổ phần Sơn và Thiết bị an toàn giao thông Việt Nam. Trước những kiến nghị, đề xuất của công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan rà soát và giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lời công dân và báo cáo Bí thư Tỉnh ủy trong tháng 9/2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp, giải quyết dứt điểm 18 vụ việc đã được các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 03 tỉnh cũ tiếp dân, chỉ đạo nhưng chưa giải quyết xong. Đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị có các vụ việc, đơn thư được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xem xét, giải quyết, thường xuyên rà soát, báo cáo tiến độ, kết quả, khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) trước ngày 15 hàng tháng. Đối với những vụ việc đã giải quyết xong, đề nghị sao gửi các văn bản giải quyết kèm theo báo cáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng ủy các xã, phường tiến hành rà soát Quy chế, Quy định về tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng đã ban hành để bảo đảm: Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường tiếp dân thường kỳ (hàng tháng) ít nhất 2 ngày; quy định rõ ngày tiếp dân và thông báo công khai trước để người dân, cán bộ, đảng viên biết.

Bên cạnh việc tiếp dân, vấn đề tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo cũng được quan tâm thực hiện hiệu quả. Đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy trình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp phê duyệt, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với từng đơn, thư của công dân, cán bộ, đảng viên gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Trong quý III/2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận tổng số 408 đơn; trong đó có 342 đơn do Thường trực Tỉnh ủy giao, 66 đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận. Nội dung đơn tập trung vào lĩnh vực đất đai (chủ yếu là thủ tục hành chính và bồi thường giải phóng mặt bằng); tố cáo cán bộ, đảng viên (đa số các đơn tố cáo đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và kết luận là không có cơ sở nhưng công dân cố tình không nhất trí, không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới và tiếp tục gửi đơn); một số đơn liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và nơi đặt trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Thực tế cho thấy, sau 3 tháng đi vào hoạt động, việc thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của người đứng đầu cấp ủy đã góp phần quan trọng giữ vững ANTT, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Ngăn chặn hình thành “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo; đảm bảo cho các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, tạo động lực phát triển KT-XH.

Dương Liễu