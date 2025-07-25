Khí thế mới ở xã vùng cao Thu Cúc

Là một trong những xã đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên so với tiêu chuẩn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội , xã vùng cao Thu Cúc giữ nguyên hiện trạng không phải sắp xếp, sáp nhập với các xã khác nhưng xã vận hành theo mô hình tổ chức, bộ máy mới. Những ngày đầu hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức xã đã nỗ lực rất nhiều để đảm bảo tiến độ tất cả công việc.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thu Cúc được đoàn viên thanh niên hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNelD.

Xác định yếu tố con người là then chốt, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ theo đúng phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng chí Hà Thị Tố Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hơn 80% thủ tục hành chính được thực hiện tại cấp xã, phường, chúng tôi xác định phải nền nếp ngay từ những ngày đầu, đồng thời chỉ đạo, động viên khích lệ đội ngũ cán bộ sớm thích ứng với yêu cầu mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khơi dậy khát vọng cống hiến.

Từ khu Mỹ Á xuống Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã xin xác nhận hồ sơ xin việc, chị Giàng Thị Dùa, 24 tuổi, người Mông cho biết: Tôi cứ nghĩ làm thủ tục mất nhiều thời gian nên phải đi từ sáng sớm. Xuống đến xã, được các cán bộ chỉ dẫn tận tình, thủ tục nhanh gọn, Trung tâm mới được sửa chữa rộng rãi, có bố trí chỗ ngồi chờ cho người dân, cán bộ niềm nở, tôi rất vui vì rút ngắn được thời gian.

Hơn nửa tháng đi vào hoạt động, người dân xã Thu Cúc vui vì thấy chính quyền gần với người dân hơn. Nhiều người dân phấn khởi khi các thủ tục trước đây phải lên tận huyện mới giải quyết được thì nay đã giải quyết được ngay tại xã. Không những thế, khi đến giải quyết thủ tục hành chính, người dân còn được các đoàn viên thanh niên của xã hướng dẫn điền hồ sơ nộp qua cổng dịch vụ công, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNelD, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ như bảo trợ xã hội, hộ tịch, tư pháp... Nhờ đó quá trình xử lý thủ tục của người dân được rút ngắn, hạn chế tình trạng ùn đọng, giúp bộ máy chính quyền mới vận hành ổn định.

Ông Đinh Trọng Thái - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết: Ngay khi đi vào vận hành xã mới, UBND xã đã bố trí cơ bản đầy đủ cán bộ, công chức theo các lĩnh vực để phục vụ tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo thông suốt. Hiện Trung tâm được trang bị 5 máy tính, 3 máy in, 1 máy scan A4, 1 máy photocopy, tuy nhiên các thiết bị đều đã cũ. Trong 10 ngày đầu, chúng tôi đã tiếp nhận 83 hồ sơ lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, trong đó tiếp nhận trực tiếp 68 hồ sơ, trực tuyến 15 hồ sơ và đã trả kết quả tất cả các hồ sơ. Người dân khi đến làm thủ tục đều hài lòng với thái độ phục vụ của chúng tôi.

Đoàn viên xã Thu Cúc hướng dẫn người dân quét mã QR tra cứu thông tin.

Mặc dù còn không ít khó khăn song đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức xã đều quyết tâm làm hết việc chứ không hết giờ. Xã đã thành lập các đoàn công tác đi từng khu dân cư để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân về chính quyền 2 cấp và để thăm nắm tình hình xây dựng báo cáo chính trị phù hợp trình đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua nắm cơ sở, Đảng ủy, chính quyền xã quyết liệt triển khai thực hiện xóa nhà tạm, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn để những đối tượng được hỗ trợ sớm được sống trong những ngôi nhà kiên cố.

Phó Chủ tịch UBND xã Hà Thị Tố Nguyệt cho biết thêm: Xã có gần 30 cán bộ, công chức là cán bộ của huyện Tân Sơn cũ và các xã lân cận được điều động đến làm việc. Tuy khoảng cách từ nhà đến xã gần 20km nhưng các cán bộ đều nỗ lực làm viêc, có những hôm làm xong việc đã 23 giờ đêm mới về nhà, nhưng sáng hôm sau đã có mặt sớm tại trụ sở làm việc. Tinh thần chủ động, học hỏi, phối hợp tốt giữa các bộ phận chuyên môn đã giúp công việc không bị gián đoạn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xã sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt bộ phận trực tiếp phục vụ Nhân dân. Đồng thời luôn lắng nghe ý kiến góp ý của người dân để giải quyết thủ tục hành chính được tốt hơn, người dân hài lòng hơn.

Với sự vào cuộc quyết liệt từ đội ngũ lãnh đạo, sự cố gắng của cán bộ, công chức, một khí thế mới, quyết tâm cao đang hiện hữu trên xã vùng cao có đông đồng bào dân tộc sẽ là đòn bẩy để Thu Cúc phát huy tối đa nội lực, huy động hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và toàn diện.

Chi Hương