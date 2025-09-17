Phát hiện vật thể nghi là bom từ trường tại ven sông Đà

Ngày 17/9, thông tin từ UBND xã Tu Vũ tỉnh Phú Thọ cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một vật thể nghi là bom từ trường tại khu vực ven bờ sông Đà, thuộc địa phận khu 1 xã Tu Vũ.

Vật thể được phát hiện nghi là bom từ trường tồn sót sau chiến tranh

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 16/9, trong quá trình đánh bắt cá trên sông Đà, người dân phát hiện một vật thể lạ lộ thiên do quá trình bồi đắp ven sông. Vật thể có hình trụ, ước đường kính khoảng 0,3m, chiều dài chừng 2m, nghi là bom mìn còn tồn sót lại sau chiến tranh. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo cáo sự việc tới chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Tu Vũ đã chỉ đạo Ban CHQS xã và Công an xã xuống hiện trường xác minh. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy vật thể trên có nhiều dấu hiệu là bom từ trường là loại vũ khí có sức công phá lớn, phạm vi ảnh hưởng lên tới bán kính khoảng 2km và đặc biệt nhạy cảm với sóng điện từ hoặc tác động từ kim loại rắn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tu Vũ đã thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cắm biển báo nguy hiểm và nghiêm cấm người dân tới gần khu vực phát hiện quả bom

Để bảo đảm an toàn, chính quyền xã đã triển khai căng dây, khoanh vùng, cắm biển báo nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác 24/24h và nghiêm cấm người dân tiếp cận hiện trường. Đồng thời, báo cáo sự việc với Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan chức năng và chính quyền lân cận để phối hợp xử lý. Bước đầu, lực lượng chuyên môn xác định nhiều khả năng đây chính là bom từ trường còn sót lại, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ bất kỳ lúc nào.

Trước tình hình trên, UBND xã Tu Vũ khuyến cáo người dân địa phương và các phương tiện thủy nội địa tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng, không tổ chức canh tác, sản xuất hay đến gần khu vực đã được cảnh báo cho đến khi vật thể được xử lý an toàn.

Mạnh Hùng