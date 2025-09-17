Gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã thúc đẩy quảng bá văn hóa - du lịch

Sáng 17/9, tại Khu du lịch sinh thái Đảo Dừa, UBND xã Tiền Phong tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã và trao đổi thông tin về hoạt động quảng bá văn hóa - du lịch trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Tiền Phong trao đổi tại buổi gặp mặt

Xã Tiền Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tiền Phong và Vầy Nưa, với diện tích hơn 124km2, dân số hơn 5.200 người thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, kinh tế - xã hội của xã có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách vượt dự toán 850%. Hiện, xã có 5 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ đồng và 7 hợp tác xã (HTX), trong đó có 3 hợp tác xã du lịch.

Các mô hình kinh tế đã tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Nổi bật là HTX Đà Giang ECO phát triển nuôi cá lồng đặc sản, được công nhận 3 sản phẩm OCOP 3 sao. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở du lịch như Mada Lodge, Vầyang Retreat, Đảo Dừa, Đền Thác Bờ... đã góp phần thu hút khách du lịch, từng bước đưa Tiền Phong trở thành điểm sáng về du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn trao đổi tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đánh giá cao tiềm năng phát triển của Tiền Phong, đặc biệt là trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình. Đồng thời, các doanh nghiệp, HTX thẳng thắn nêu khó khăn về hạ tầng, vốn đầu tư, thủ tục hành chính và quản lý môi trường.

Đại diện UBND xã Tiền Phong khẳng định, địa phương sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa bản địa.

Với sự đồng hành của chính quyền, sự liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, Tiền Phong kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Hương Lan