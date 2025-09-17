Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đảng các cấp nói chung và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I nói riêng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Công an các xã, phường đã xây dựng phương án và triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xác định đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, từ đó làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lực lượng Công an phường Việt Trì phối hợp với Tổ an ninh trật tự cơ sở thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân trong việc đảm bảo ANTT địa bàn

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I dự kiến được tổ chức tại Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh (thuộc phường Việt Trì) vào cuối tháng 9 tới đây. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh, để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự Đại hội, đồng chí Thượng tá Võ Thanh Bình - Trưởng Công an phường Việt Trì cho biết: “Chúng tôi đã triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức lực lượng rà soát, lên danh sách các đối tượng trong diện quản lý; đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn; triển khai phương án tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động liên quan trước, trong và sau Đại hội”.

Các đơn vị phối hợp kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Bên cạnh đó, Công an phường Việt Trì cũng đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm bắt tình hình Nhân dân thông qua họp dân, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật. Bám sát các bước chuẩn bị tổ chức Đại hội để có biện pháp phù hợp về đảm bảo ANTT, dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra và phương án giải quyết.

Đồng thời, quản lý, giám sát chặt chẽ các loại đối tượng, tham mưu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các doanh nghiệp trong việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong thời gian diễn ra Đại hội. Tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê, trong đó đã xử phạt hành chính 2 trường hợp vi phạm khai báo lưu trú người nước ngoài. Phối hợp với Tổ an ninh trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, tập trung ở các tuyến, khu vực, địa bàn nơi tổ chức các hoạt động phục vụ Đại hội, nhất là vào các giờ cao điểm.

Đồng chí Nguyễn Đức Phúc - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư số 7 chia sẻ: Ngay sau khi Công an phường triển khai khai kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, chúng tôi đã họp khu dân cư để thông báo việc tăng cường quản lý biến động nhân khẩu, quản lý ANTT trên địa bàn. Đồng thời tuyên truyền Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước các loại tội phạm. Vệ sinh đường khu dân cư sạch sẽ. Cùng với Tổ ANTT cơ sở thường xuyên tuần tra các tụ điểm nguy cơ mất ANTT. Vì vậy, thời gian qua, khu không xảy ra vụ việc phức tạp.

Lãnh đạo Công an phường Thanh Miếu họp triển khai các phương án đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Tại Trung tâm hội nghị tỉnh thuộc phường Thanh Miếu - nơi đón tiếp đại biểu dự Đại hội ăn, nghỉ, Công an phường đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, biện pháp nắm chắc tình hình; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ cơ sở các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ...

Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ tại địa bàn, không để xảy ra tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ. Chủ động rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với đại biểu được triệu tập, cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia phục vụ Đại hội có hộ khẩu thường trú, nơi ở tại địa phương.

Đồng chí Trần Công - cán bộ Tổ an ninh Công an phường Thanh Miếu cho biết: Từ ngày 1/7 đến nay, chúng tôi đã thực hiện trên 1.000 lượt tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông tại địa bàn. Hiện trên địa bàn có 31 cơ sở lưu trú nhà dân, nhà nghỉ... nên công tác quản lý các trường hợp lưu trú được chú trọng thường xuyên.

Công an phường Thanh Miếu tăng cường kiểm tra việc quản lý khách lưu trú trên địa bàn

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, số tham gia các hội nhóm trái pháp luật; cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thoái hóa biến chất bị xử lý kỷ luật, xử lý bằng pháp luật..., không để có hành vi kích động đông người biểu tình, gây rối ANTT tại địa điểm tổ chức các hoạt động của Đại hội.

Việc quán triệt, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm ANTT thể hiện quyết tâm chính trị cao của lực lượng Công an trong việc góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tới đây.

Đinh Tú