Khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông

Vào trưa 25/9, bão Bualoi ở trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118 – 133 km/giờ), giật cấp 15. Dự báo, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành bão số 10 năm 2025.

Vị trí và đường đi của bão Bualoi. Ảnh: KTTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 25/9, tâm bão ở khoảng 11,1°N - 128,1°E, trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15, bão di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Dự báo, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành bão số 10 năm 2025.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 26/9, vị trí bão ở 13,1°N - 123,2°E; cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 20 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 27/9, vị trí bão tại 14,8°N - 117,5°E, đi vào Biển Đông; Cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 12,0 - 17,5°N; phía Đông kinh tuyến 115,0°E; Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Dự báo, 13 giờ ngày 28/9, vị trí bão tại 16,4°N - 111,0°E; Cường độ bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 16, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25 km/giờ, có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 12,5 - 19,5°N; phía Đông kinh tuyến 108,0°E; Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa)

Cảnh báo trong 72 - 120 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, tốc độ 25 km/giờ, cường độ còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 15, sóng cao 5 - 7m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cùng với đó, các chuyên gia khí tượng cho biết, chiều nay (25/9), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 9) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh.

Hồi 13 giờ, tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5°N - 107,8°E. Sức gió mạnh nhất: dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Dự báo 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tiếp tục suy yếu và tan dần.

