Khoảnh khắc ấn tượng tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Khoảnh khắc ấn tượng tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tự hào Việt Nam ơi !

2025-09-02 17:19:00

baophutho.vn Sáng nay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

