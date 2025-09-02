Khoảnh khắc ấn tượng tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Phát triển đô thị khu vực hai bên bờ Sông Lô

2025-09-03 19:00:00 baophutho.vn Chiều 3/9, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe Sở Xây dựng...

Đoàn ĐBQH tỉnh gặp mặt, chia tay cán bộ được nghỉ công tác, hưởng...

2025-09-03 18:02:00 baophutho.vn Ngày 3/9, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được nghỉ công tác, hưởng chế độ theo...

Thủ tướng: Tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm trong đầu tư công,...

2025-09-03 16:07:00 Sáng 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến vào các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công để chuẩn bị báo...

Tự hào Việt Nam ơi !

2025-09-02 17:19:00 baophutho.vn Sáng nay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Niềm tự hào về Tổ quốc tỏa sáng từ Đất Tổ

2025-09-02 10:53:00 baophutho.vn Những ngày mùa thu lịch sử, không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở Đất Tổ mà khắp...

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm...

2025-09-02 10:02:00 baophutho.vn Sáng nay, 2/9, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ vinh dự tham dự chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công...