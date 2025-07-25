Khởi công khu nhà ở xã hội Hùng Vương- Tiền Châu

{title}
{publish}
{head}
Sáng 25/7, Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long tổ chức lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội Hùng Vương - Tiền Châu, tại phường Phúc Yên. Tới dự có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Việt Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
Dự án khu nhà ở xã hội Hùng Vương - Tiền Châu do Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1.152 căn hộ, tổng mức đầu tư 1.227 tỷ đồng, gồm 9 tòa nhà 9 tầng, phục vụ nhu cầu nhà ở cho trên 4000 người, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Dự án sau khi hoàn thành góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị, phát triển KT-XH địa phương, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của công nhân lao động, người có thu nhập, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại Lễ khởi công.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành, đơn vị trong triển khai dự án, đặc biệt là dự đồng thuận của các hộ dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và phường Phúc Yên tạo mọi điều kiện đồng hành cùng chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, hiệu quả, an toàn, chất lượng.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn, lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long cùng các biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội nhà ở xã hội Hùng Vương - Tiền Châu, Phúc Yên.
Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương - Tiền Châu là dự án nhà ở xã hội thứ 5 được khởi công trong năm 2025, nhằm phấn đấu thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.
Văn Cường
baophutho.vn Ngày 11/8, Tổ Công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi...
baophutho.vn Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn Tối 24/7, Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh phối hợp cùng Nhà hát Chèo Quân đội và UBND xã Tam Nông tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ...
baophutho.vn Chiều 24/7, Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có các đồng...
baophutho.vn Chiều 24/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo về...
baophutho.vn Ngày 24/7, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ đã ra thông báo về kế hoạch vận hành xã lũ Hồ chứa...
baophutho.vn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 964 về việc thành lập 4 đoàn kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác...