Khởi công khu nhà ở xã hội Hùng Vương- Tiền Châu

Sáng 25/7, Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long tổ chức lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội Hùng Vương - Tiền Châu, tại phường Phúc Yên. Tới dự có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Việt Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.

Dự án khu nhà ở xã hội Hùng Vương - Tiền Châu do Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1.152 căn hộ, tổng mức đầu tư 1.227 tỷ đồng, gồm 9 tòa nhà 9 tầng, phục vụ nhu cầu nhà ở cho trên 4000 người, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Dự án sau khi hoàn thành góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị, phát triển KT-XH địa phương, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của công nhân lao động, người có thu nhập, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại Lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành, đơn vị trong triển khai dự án, đặc biệt là dự đồng thuận của các hộ dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và phường Phúc Yên tạo mọi điều kiện đồng hành cùng chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, hiệu quả, an toàn, chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn, lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long cùng các biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội nhà ở xã hội Hùng Vương - Tiền Châu, Phúc Yên.

Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương - Tiền Châu là dự án nhà ở xã hội thứ 5 được khởi công trong năm 2025, nhằm phấn đấu thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Văn Cường