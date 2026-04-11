Khơi dậy nguồn lực văn hóa từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã trở thành luồng sinh khí mới, thấm sâu vào đời sống xã hội. Không chỉ dừng lại ở những con số thống kê, phong trào đã thực sự trở thành nền tảng vững chắc, khơi dậy tinh thần tự chủ và khát vọng vươn lên của mỗi người dân Đất Tổ, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Lễ hội Khai mùa Mường Thàng được tổ chức hàng năm góp phần bảo tồn bản sắc văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Tại xã Mường Thàng, sức sống của phong trào được thể hiện rõ nét qua sự chuyển mình mạnh mẽ của các thôn sau sáp nhập. Dù bước đầu gặp không ít khó khăn trong việc thống nhất quy ước, hương ước và sắp xếp lại các tổ chức đoàn thể, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đời sống văn hóa nơi đây đã nhanh chóng ổn định.

Đồng chí Bùi Đức Chung - Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: Thời gian qua, Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa. Phong trào văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi; tinh thần đoàn kết, tương trợ được phát huy. Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững từng bước mang lại hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Giỗ Tổ Hùng Vương gắn kết tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Năm 2025 đánh dấu mốc quan trọng khi Phú Thọ thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, tạo nên cộng đồng cư dân đa dạng về bản sắc văn hóa với nhiều dân tộc cùng sinh sống. Trong bối cảnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được phát huy, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn và có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Công tác tuyên truyền và tập huấn đã được quan tâm thực hiện, thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn minh. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa phát triển đồng đều ở các địa phương với số lượng và chất lượng ngày càng cao.

Năm 2025, có trên 88% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 75% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa". Việc xây dựng đời sống văn hóa gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”... được các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã và đang phát triển sâu rộng, tác động tích cực tới mọi mặt đời sống xã hội. Phong trào cũng đã thể hiện được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, cơ sở vật chất văn hóa ở một số vùng còn hạn chế, nhận thức và mức sống giữa các khu vực chưa đồng nhất nên việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vẫn gặp một số khó khăn.

Trước yêu cầu phát triển kinh tế gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai nhằm phù hợp đặc điểm từng vùng.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới.

Bước sang năm 2026, để phong trào phát triển bền vững và đi vào thực chất hơn nữa, Ban Chỉ đạo phong trào đã đề ra những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, xác định phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải đưa văn hóa “đi trước soi đường”, thấm sâu vào mọi quyết sách phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, bảo đảm có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của người dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chú trọng xây dựng con người phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.

Với các giải pháp đồng bộ và động lực từ Nghị quyết số 80, sự đồng lòng của toàn dân, văn hóa Phú Thọ chắc chắn sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc, là sức mạnh nội sinh để tỉnh bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Hương Lan