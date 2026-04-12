Khơi dậy văn hóa đọc ở xã Tiên Lữ

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, khi các thiết bị điện tử dần chiếm ưu thế trong đời sống, việc duy trì và phát triển thói quen đọc sách đang trở thành một yêu cầu cấp thiết. Tại xã Tiên Lữ, văn hóa đọc không chỉ được giữ gìn mà còn từng bước được khơi dậy, lan tỏa thông qua nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao dân trí, bồi đắp đời sống tinh thần cho người dân.

Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm đẩy mạnh các hoạt động khuyến đọc trong cộng đồng. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư, phát huy hiệu quả, trong đó nổi bật là mô hình tủ sách tại các nhà văn hóa ở khu dân cư. Toàn xã hiện có 35 nhà văn hóa, tất cả đều được trang bị tủ sách với hơn 2.000 đầu sách các loại, phục vụ nhu cầu đọc của người dân. Riêng nhà văn hóa kiểu mẫu khu Hoàng Chung có khoảng 400 đầu sách, được bố trí khoa học, dễ tiếp cận.

Người dân trên địa bàn xã Tiên Lữ tích cực đọc sách, báo, góp phần nâng cao kiến thức và hình thành thói quen đọc trong cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc “có sách để đọc”, nhiều khu dân cư trong xã còn duy trì nền nếp sinh hoạt đọc sách định kỳ. Người dân từng bước hình thành thói quen đọc sách, coi đây là một phần trong đời sống thường ngày.

Ông Nguyễn Khắc Trọng - người dân khu Hoàng Chung chia sẻ: Trước đây, chúng tôi chủ yếu xem tivi, ít quan tâm đến việc đọc sách. Nhưng từ khi nhà văn hóa có tủ sách, lại được vận động tham gia các buổi đọc sách, tôi thấy việc đọc rất bổ ích. Sách giúp mình hiểu thêm nhiều kiến thức, từ sản xuất, chăn nuôi đến kỹ năng sống. Giờ đây, cứ có thời gian rảnh là tôi lại ra nhà văn hóa để đọc.

Người dân lựa chọn, tìm đọc sách tại tủ sách cộng đồng - không gian văn hóa bổ ích phục vụ nhu cầu học tập, giải trí.

Bà Triệu Thị Hà - Bí thư Chi bộ khu Hoàng Chung cho biết: Người dân trong tuần thường có 2 buổi đọc sách tập trung tại nhà văn hóa. Ngoài ra, những ngày khác, người dân có thể đến đọc theo nhu cầu. Qua thời gian triển khai, số người tham gia ngày càng đông, nhất là các em nhỏ và người cao tuổi.

Song song với hoạt động ở khu dân cư, các trường học trên địa bàn xã cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ. Toàn xã hiện có 12 trường và 3 điểm trường, trong đó nhiều trường đã xây dựng thư viện đạt chuẩn, phong phú về đầu sách.

Tại Trường Tiểu học Đồng Ích, thư viện nhà trường hiện có trên 2.000 đầu sách, được sắp xếp khoa học, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động như “giờ đọc sách”, “kể chuyện theo sách”, “ngày hội đọc sách” nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc trong học sinh.

Học sinh chăm chú đọc sách tại thư viện, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê tri thức và phát triển kỹ năng tự học.

Em Tạ Tuệ An - học sinh lớp 2A chia sẻ với sự hào hứng: Em rất thích đọc sách, nhất là các cuốn truyện tranh và sách hướng dẫn học tập. Nhờ đọc sách, em biết thêm nhiều cách học mới, như vẽ sơ đồ tư duy để ghi nhớ bài tốt hơn. Mỗi tuần, em đều mượn sách về đọc cùng gia đình.

Không chỉ học sinh, đội ngũ cán bộ thư viện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa văn hóa đọc. Cô Triệu Thị Hồng Nhung - cán bộ thư viện nhà trường cho biết: Chúng tôi luôn cố gắng tạo không gian đọc thân thiện, gần gũi để thu hút học sinh. Ngoài việc bổ sung sách mới, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với sách, giúp các em thấy việc đọc là niềm vui chứ không phải nhiệm vụ.

Cô và trò cùng đọc sách tại thư viện, lan tỏa văn hóa đọc và xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực.

Đánh giá về hiệu quả của các hoạt động lan toả văn hoá đọc trên địa bàn, đồng chí Trần Minh Đăng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tiên Lữ cho biết: Xã xác định phát triển văn hóa đọc là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao dân trí và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thời gian qua, xã đã chỉ đạo các khu dân cư, trường học đẩy mạnh các mô hình tủ sách, thư viện, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động khuyến đọc. Qua đó, nhận thức của người dân về vai trò của việc đọc sách đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc duy trì và phát triển văn hóa đọc vẫn còn một số khó khăn như nguồn sách chưa thực sự phong phú, kinh phí bổ sung sách còn hạn chế, thói quen đọc của một bộ phận người dân chưa bền vững. Tuy nhiên, với sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự hưởng ứng của người dân, văn hóa đọc tại Tiên Lữ đang từng bước được củng cố và phát triển.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để bổ sung đầu sách, nâng cao chất lượng hoạt động của các thư viện, tủ sách cộng đồng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số, kết hợp giữa đọc sách truyền thống và các hình thức đọc hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Có thể thấy, từ những việc làm cụ thể, thiết thực, văn hóa đọc ở xã Tiên Lữ đang dần trở thành một nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Khi mỗi người dân hình thành thói quen đọc sách, đó không chỉ là sự tiếp thu tri thức mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội học tập, văn minh và phát triển bền vững.

Dương Chung