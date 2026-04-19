Khởi động dự án “Cung đường hoa gạo thắp sáng Đền Hùng”

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 19/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Hội Kiến tạo môi trường xanh Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích tổ chức khởi động Dự án “Cung đường hoa gạo thắp sáng Đền Hùng” thuộc chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia”.

Các đại biểu trồng cây hoa gạo trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Dự án sẽ tiến hành trồng 54 cây hoa gạo xung quanh Khu di tích, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng chung cội nguồn. Tại lễ khởi động, Ban Tổ chức trồng 18 cây để tạo hiệu ứng lan tỏa cho các địa phương, tổ chức cùng chung tay trồng hoa gạo thắp sáng các địa danh khác như: Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ... nhằm kết nối không gian cảnh quan Khu di tích, hình thành biểu tượng đoàn kết, lan tỏa tinh thần hướng về nguồn cội.

Với sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, chuyên gia môi trường, doanh nhân, văn nghệ sĩ, nhà báo, cùng các tổ chức, cá nhân, “Cung đường hoa gạo thắp sáng Đền Hùng” không chỉ là công trình cảnh quan, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, mang dấu ấn của chuyển đổi xanh.

Khi những tán hoa gạo nở rực mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng chính là lời nhắc nhớ thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam về cội nguồn, trách nhiệm và khát vọng vì hành tinh xanh.

“Cung đường hoa gạo thắp sáng Đền Hùng” sẽ góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp mang biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc.

Ngay sau lễ trồng cây, Hội Kiến tạo môi trường xanh Việt Nam bàn giao công trình “Cung đường hoa gạo thắp sáng Đền Hùng” cho Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng tiếp nhận và chăm sóc. Đây không chỉ là một điểm nhấn cảnh quan giàu tính thẩm mỹ, công trình còn mang trong mình giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp thiêng liêng, đồng thời mở ra sức hút mới cho du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa vùng Đất Tổ cội nguồn thời gian tới.

Hồng Nhung


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Dự án môi trường xanh Ban Quản lý sáng Giỗ tổ hùng vương Kiến tạo đường Lễ hội đền hùng Việt nam
