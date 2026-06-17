Khơi nguồn nội lực từ vùng Đất Tổ

Với không gian phát triển mới sau hợp nhất, Phú Thọ đang mang trong mình những khát vọng lớn lao, trở thành cực tăng trưởng, động lực phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya tại buổi tiếp. Ảnh ĐInh Vũ

Khát vọng vươn lên của vùng Đất Tổ

Tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng, nằm tiếp giáp với thành phố Hà Nội và thuộc vùng Thủ đô. Sau hợp nhất thành tỉnh Phú Thọ mới đã mở ra cơ hội hình thành một mô hình phát triển đa trung tâm, tích hợp cao, vừa đảm bảo tính kế thừa truyền thống, vừa hướng đến tương lai hiện đại, với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội như: Không gian phát triển rộng, tiếp giáp với 7 tỉnh, thành phố, nằm trên các hành lang kinh tế lớn của cả nước, đặc biệt là gần Thủ đô Hà Nội.

Hạ tầng kết nối liên vùng đa dạng (đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường thủy nội địa, gần Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) như một trung tâm logistics tự nhiên của khu vực. Hệ sinh thái tự nhiên phong phú, địa hình đa dạng với nhiều sông lớn chảy qua, nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử và các khu, điểm du lịch nổi tiếng cả nước; hội tụ đầy đủ các sắc thái văn hóa đặc trưng của vùng trung du, miền núi và đồng bằng Bắc Bộ.

Quy mô, chất lượng giáo dục thuộc nhóm đầu cả nước, cơ cấu dân số trẻ, nguồn lực lao động dồi dào. Đã có hệ sinh thái một số ngành công nghiệp trọng điểm của cả nước; nhiều khu công nghiệp, khu đô thị mới đã và đang hình thành,... tạo nền tảng cho tỉnh Phú Thọ phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Kế thừa thành tựu đã đạt được của những giai đoạn trước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra mục tiêu: Đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế.

Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị.

Xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, chất lượng cuộc sống được nâng lên toàn diện, nhân dân có thu nhập cao, văn minh, hạnh phúc. Giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh và kết nối vùng.

Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều quyết sách chiến lược, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trong đó xác định 9 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 24 Đề án trọng tâm, cụ thể hóa 35 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt, Phú Thọ đã ban hành Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thành lập Ban Chỉ đạo và cơ chế điều phối liên ngành, liên lĩnh vực nhằm tăng cường sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy đối với các động lực tăng trưởng chủ yếu; xây dựng các bài toán lớn về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị, tập trung vào chuyển đổi phương thức quản trị truyền thống sang dựa trên nền tảng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, hình thành hệ thống dữ liệu dùng chung toàn tỉnh và ứng dụng công nghệ số trong quản trị hành chính.

Chủ động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xác định doanh nghiệp là đối tác đồng hành phát triển, tỉnh Phú Thọ xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế của tỉnh, là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, gắn kết với việc phát triển doanh nghiệp trong nước, dựa trên mối quan hệ tương hỗ; ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, cam kết chuyển giao công nghệ; tác động lan tỏa, mở rộng mạng lưới thị trường, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trên cơ sở đó, tỉnh ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hạ tầng logistics. Đến nay, tỉnh đã quy hoạch 57 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 14.000 ha; trong đó 30 khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (18 khu công nghiệp đang hoạt động, 12 khu công nghiệp đang triển khai đầu tư xây dựng); đây là quỹ đất quan trọng, tạo dư địa để thu hút các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, xe điện, công nghiệp hỗ trợ và logistics hiện đại...

Tỉnh cũng đã xây dựng Đề án thu hút nhà đầu tư chiến lược và Đề án định hướng dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thế hệ mới giai đoạn 2026-2030, với nguyên tắc “đất sạch - hạ tầng đồng bộ - dịch vụ công nhanh”; triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa bàn.

Xác định cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ là đối tượng phục vụ mà còn là chủ thể đồng hành, đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách và phát triển địa phương, thời gian qua, Phú Thọ nỗ lực tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn và cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài tại địa phương theo phương châm “Nhà đầu tư đầu tư ở Phú Thọ là công dân của Phú Thọ”.

Việc Phú Thọ nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước theo kết quả đánh giá PCI năm 2025 thể hiện niềm tin mà cộng đồng doanh nghiệp dành cho những cam kết và nỗ lực bền bỉ của tỉnh.

Thu hút FDI gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất

Việc thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới cũng được tỉnh triển khai đồng bộ, thống nhất với chủ trương, định hướng của Trung ương về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả, đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế.

Điều này được tỉnh cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động thực tiễn, tiêu biểu là mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Phú Thọ và các đối tác Thái Lan. Tính đến hết tháng 5 năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã thu hút được 747 dự án FDI với vốn đăng ký trên 14,5 tỷ USD, các nhà đầu tư đến từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ; trong đó có 15 dự án FDI của các doanh nghiệp Thái Lan đang triển khai hiệu quả với tổng vốn đầu tư trên 416 triệu USD, phủ sóng hầu khắp các lĩnh vực then chốt từ chế biến chế tạo, hạ tầng công nghiệp đến thương mại và dịch vụ.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan (1976 - 2026) và thúc đẩy hiện thực hóa tầm nhìn “Ba kết nối”, tập trung vào kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và doanh nghiệp, kết nối các chiến lược phát triển bền vững, mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước và các địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ.

Trong hai ngày 17-18/6, tỉnh Phú Thọ cùng Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”. Đây không đơn thuần là một diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, mà còn là nhịp cầu kết nối văn hóa, không gian phát triển mới và đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ trên bản đồ hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển sâu sắc, thực chất hơn.

Hội nghị cũng là lời khẳng định mạnh mẽ cho thấy Phú Thọ luôn sẵn sàng là một mắt xích tin cậy, chủ động đón nhận làn sóng đầu tư dịch chuyển, cùng các đối tác Thái Lan hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD và hướng tới viễn cảnh 50 tỷ USD trong tương lai gần.

Thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, câu chuyện hợp tác thành công giữa Phú Thọ với các đối tác Thái Lan và sự kiện “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” là hình mẫu thể hiện thông điệp Phú Thọ luôn chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư toàn cầu với những cam kết hành động mạnh mẽ nhất, cùng chia sẻ tầm nhìn và gặt hái thành công trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ