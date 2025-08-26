Khối nữ quân nhân diễu hành A80: Thông điệp về bình đẳng giới và khát vọng cống hiến

Trong tổng hợp luyện chuẩn bị cho Đại lễ A80, hình ảnh các khối nữ quân nhân đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ. Từ nữ sĩ quan Quân đội, Công an, đến nữ thanh niên, công nhân viên chức Thủ đô... mỗi bước chân đều toát lên bản lĩnh, sự kiêu hãnh của phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Nếu như các khối quân binh chủng, khí tài tạo nên sự hùng tráng, uy nghi, thì sự xuất hiện của các khối nữ lại mang đến một màu sắc khác biệt, mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ. Từ các nữ sĩ quan Quân đội nhân dân, nữ chiến sĩ Công an nhân dân, đến những nữ thanh niên, nữ công nhân viên chức Thủ đô... tất cả tạo thành bức tranh tổng thể của đội hình diễu binh, diễu hành A80

Khối nữ CSGT diễu hành trên Quảng trường Ba Đình.

Sắc phục chỉnh tể, từng hàng ngũ ngay ngắn, thể hiện bản lĩnh, kỷ luật và uy nghiêm.

Các nữ chiến sĩ CSGT còn tham gia công tác dẫn đoàn.

Khối nữ Quân nhạc do Đoàn nghi lễ quân đội đảm nhiệm.

Các nữ chiến sĩ Quân nhạc.

Lần đầu tiên, Khối nữ Quân y khoác lên mình bộ quân phục mới trong buổi tổng hợp luyện diễu binh 2/9...

... thể hiện vẻ đẹp khỏe khoắn, bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần cống hiến của người lính.

Trung úy Ngô Lâm Phương, Khối trưởng Khối nữ Sĩ quan Quân y, được người hâm mộ ưu ái gọi là “nữ thần diễu binh”.

Khối nữ quân nhân thuộc Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khối nữ chiến sĩ biệt động thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7, Quân khu 4 và các đơn vị, nhà trường phía Nam.

Với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, 188 đồng chí khối nữ chiến sĩ biệt động quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ A80.

Nụ cười rạng rỡ của các nữ chiến sĩ thông tin...

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam thể hiện sự đoàn kết toàn dân, sức mạnh chiến tranh nhân dân.

Khối nữ du kích miền Nam - Thành đồng Tổ quốc, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Đây chính là hình ảnh đại diện cho thế hệ phụ nữ mới, năng động, hội nhập, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc truyền thống.

Ít ai biết rằng, để có những bước đi đều tăm tắp và đội hình ngay ngắn như ngày tổng duyệt, các khối nữ quân nhân đã trải qua hàng tháng trời luyện tập vất vả dưới nhiều điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, ý chí và tinh thần tập thể, từng bước chân đã trở nên vững vàng, đều đặn, tạo nên một đội hình ấn tượng, gắn kết. Các khối nữ quân nhân trong tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 là những “bông hoa thép” giữa Quảng trường Ba Đình, là niềm tự hào, thông điệp về bản lĩnh, khát vọng của phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Nguồn baotintuc.vn