Khởi sắc miền quê cách mạng

Chiến khu Vần - Hiền Lương là một trong bảy chiến khu quan trọng trong cả nước, tạo sự liên lạc giữa các chiến khu, làm “bàn đạp” cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viết tiếp trang sử hào hùng ấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiền Lương tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng xã Hiền Lương tìm hiểu lịch sử truyền thống tại Bia di tích chiến khu Vần – Hiền Lương.

Để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa vào đầu năm 1945, Xứ ủy Bắc Kỳ đã cử cán bộ đến khu vực Vần - Hiền Lương, nơi có địa hình hiểm trở và phong trào cách mạng để xây dựng chiến khu du kích. Tháng 5 năm 1945, chiến khu Vần - Hiền Lương (còn gọi là chiến khu Âu Cơ) ra đời, do Ban cán sự Đảng liên tỉnh Phú Thọ- Yên Bái lãnh đạo.

Đây là nơi tiếp giáp nhiều đầu mối giao thông với vùng Tây Bắc và có diện tích canh tác ven sông Hồng màu mỡ, cung cấp lương thực cho chiến khu. Do đó, chiến khu Vần - Hiền Lương giữ vị trí quan trọng cả về quân sự và kinh tế; là nơi đón nhận những cán bộ của Đảng bị địch bắt tù đày tại nhà tù Sơn La vượt ngục trở về với cách mạng.

Ngay sau khi chiến khu được thành lập, Ban cán sự Đảng quyết định xây dựng đội du kích Âu Cơ. Hưởng ứng chủ trương của Đảng phá kho thóc Nhật cứu đói cho dân, ngày 13/6/1945, đội du kích Âu Cơ đã bí mật phá kho thóc Nhật ở gần đầm Vân Hội, thu được hàng trăm tấn thóc, giải quyết trước mắt nạn đói cho Nhân dân. Tiếp đó, vào rạng sáng ngày 2/8/1945, mặc dù nước lũ dâng cao nhưng lực lượng của đội du kích Âu Cơ đã chia làm các tổ chặn đường tấn công của Nhật, tước khí giới, khiến cho toán quân Nhật tan tác, một số phải bỏ chạy về Yên Bái...

Những đóng góp của Nhân dân Hiền Lương đã góp phần không nhỏ vào phong trào cách mạng cũng như thắng lợi chung của cuộc Tổng khởi nghĩa. Truyền thống yêu nước, đoàn kết quý báu ấy được phát huy trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và luôn được các thế hệ người dân địa phương ghi nhớ, gìn giữ, phát huy để cùng nhau xây dựng quê hương Hiền Lương phát triển giàu đẹp.

Các xưởng xẻ, bóc gỗ trên địa bàn tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Chiến khu Hiền Lương nay đã có nhiều đổi thay, khoác lên mình diện mạo mới. Đặc biệt, việc sáp nhập các xã Xuân Áng, Hiền Lương thành xã Hiền Lương là cơ hội để địa phương liên kết nguồn lực, phát huy thế mạnh, tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng có bước phát triển khá, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Xã đã thành lập Cụm công nghiệp Đồng Phì có quy mô trên 74ha, hiện đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cùng với đó, lĩnh vực kinh doanh, thương mại, dịch vụ duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Toàn xã hiện có 11 doanh nghiệp, 580 hộ kinh doanh và 13 hợp tác xã. Trong sản xuất nông nghiệp, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi diễn ra mạnh mẽ theo hướng thâm canh, tăng năng suất, giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông với các tuyến liên kết vùng được quan tâm đầu tư như đường giao thông liên kết vùng nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C đi Yên Bái; đường liên vùng Hiền Lương đi Ao Giời – Suối Tiên – Mỹ Lung...

Công tác quảng bá du lịch tiếp tục được duy trì và nâng cao, tạo sự gắn kết giữa du lịch tâm linh với du lịch sinh thái thông qua các Khu du lịch tâm linh đền Mẫu Âu Cơ; Khu du lịch sinh thái Ao Giời - Suối Tiên; du lịch trải nghiệm đầm Vân Hội... góp phần đưa giá trị thu nhập từ các ngành dịch vụ, du lịch ngày một tăng.

Cùng với đó, văn hóa - xã hội phát triển đồng bộ; chất lượng giáo dục được nâng cao; y tế được củng cố, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Hiện nay, xã có 14/15 trường đạt chuẩn quốc gia; trên 98% dân cư được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,3%. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,93%.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Ngọc Anh, thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để phát triển KT- XH nhanh, bền vững. Trong đó, chú trọng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ với các ngành, sản phẩm có giá trị cao, thân thiện môi trường.

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tăng cường huy động nguồn lực để thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng. Chú trọng phát triển các lĩnh vực giáo dục, văn hóa; nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Từ truyền thống lịch sử hào hùng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Hiền Lương tiếp tục đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lệ Oanh