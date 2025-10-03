Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khởi tố đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Tân, SN 1994, thường trú tại xã Vĩnh Hoàn, tỉnh Quảng Trị phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18/9/2025, Tổ địa bàn Vĩnh Yên thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an xã Xuân Lãng về việc tiếp nhận trình báo của gia đình cháu T.T.Q.N, SN 2012 là trẻ em dưới 13 tuổi bị đối tượng mới quen qua mạng xã hội xâm hại tình dục ngày 14/9/2025.

Khởi tố đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Đối tượng Phan Văn Tân khai nhận tại hiện trường vụ việc

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 giờ tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng có hành vi xâm hại tình dục cháu T.T.Q.N là Phan Văn Tân, SN 1994, thường trú tại xã Vĩnh Hoàn, tỉnh Quảng Trị, hiện tạm trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ và đang làm công nhân khu công nghiệp Bình Xuyên.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Văn Tân về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng để điều tra theo quy định.

Qua sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, giáo dục con em mình không dễ dãi kết bạn, làm quen với người lạ chưa rõ lai lịch, nhất là các đối tượng quen trên mạng; không nhận quà, nhận lời mời gặp mặt, hẹn đi chơi của những đối tượng này.

Gia đình và nhà trường cần phối hợp trang bị cho trẻ các kiến thức về giáo dục giới tính, kỹ năng bảo vệ bản thân trước những hành vi xâm hại, quấy rối tình dục; thường xuyên chia sẻ, lắng nghe để kịp thời phát hiện khi trẻ bị xâm hại, hạn chế tối đa những tổn thương về thể chất và tinh thần của trẻ em - đối tượng được toàn xã hội quan tâm, bảo vệ.

Long Dương


Long Dương

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ Cơ quan cảnh sát điều tra Hiếp dâm Khởi tố vụ án hình sự Quyết định khởi tố bị can đối tượng Quảng trị Xâm hại tình dục Quấy rối tình dục
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long