Khởi tố đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Tân, SN 1994, thường trú tại xã Vĩnh Hoàn, tỉnh Quảng Trị phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18/9/2025, Tổ địa bàn Vĩnh Yên thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an xã Xuân Lãng về việc tiếp nhận trình báo của gia đình cháu T.T.Q.N, SN 2012 là trẻ em dưới 13 tuổi bị đối tượng mới quen qua mạng xã hội xâm hại tình dục ngày 14/9/2025.

Đối tượng Phan Văn Tân khai nhận tại hiện trường vụ việc

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 giờ tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng có hành vi xâm hại tình dục cháu T.T.Q.N là Phan Văn Tân, SN 1994, thường trú tại xã Vĩnh Hoàn, tỉnh Quảng Trị, hiện tạm trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ và đang làm công nhân khu công nghiệp Bình Xuyên.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Văn Tân về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng để điều tra theo quy định.

Qua sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, giáo dục con em mình không dễ dãi kết bạn, làm quen với người lạ chưa rõ lai lịch, nhất là các đối tượng quen trên mạng; không nhận quà, nhận lời mời gặp mặt, hẹn đi chơi của những đối tượng này.

Gia đình và nhà trường cần phối hợp trang bị cho trẻ các kiến thức về giáo dục giới tính, kỹ năng bảo vệ bản thân trước những hành vi xâm hại, quấy rối tình dục; thường xuyên chia sẻ, lắng nghe để kịp thời phát hiện khi trẻ bị xâm hại, hạn chế tối đa những tổn thương về thể chất và tinh thần của trẻ em - đối tượng được toàn xã hội quan tâm, bảo vệ.

Long Dương