Khởi tố Giám đốc Công ty Yến sào Tuấn Dương & TKT vì sản xuất hàng giả

{title}
{publish}
{head}
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.
Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT (tháng 6/2025).
Trước đó vào ngày 7/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7, Chi cục QLTT tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh và Đội QLTT số 4 kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT, địa chỉ tại số 56, phố Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn cũ và địa điểm kinh doanh của Công ty tại số 1941, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì cũ.
Tại thời điểm kiểm tra, công ty đang hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chế biến từ yến chưng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ, Đội QLTT số 7 phát hiện các sản phẩm yến chưng chế biến của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng so với bản tự công bố sản phẩm. Đội đã ra quyết định tạm giữ 23.468 đơn vị sản phẩm là yến chưng chế biến; tiến hành lấy mẫu và gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm các chỉ tiêu theo bản tự công bố sản phẩm.
Theo kết quả kiểm nghiệm, toàn bộ 8 mẫu yến chưng đều không đạt chỉ tiêu chất lượng chủ yếu so với bản tự công bố sản phẩm của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT. Căn cứ kết quả này, Đội QLTT số 7 xác định hơn 23.000 sản phẩm yến chưng tạm giữ trước đó của công ty là hàng giả, trị giá hàng hoá vi phạm được xác định hơn 900 triệu đồng. Đội QLTT số 7 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định.
Quá trình điều tra, thu thập xác minh các tài liệu, bằng chứng cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn thiện hồ sơ và ban hành Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Minh Quyết - Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” quy định tại Khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Trường Quân
baophutho.vn Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo và ba xóm Tam Hòa, Bò Báu, Bò Liêm (xã Đồng Tân,...
baophutho.vn Từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại của đất nước và địa phương, như: Đại hội...
baophutho.vn Thực hiện Văn bản số 1536/UBND-NCKS ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết...
baophutho.vn Tối 9/8, tại Km40+700 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Tiên Lữ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân được xác...
baophutho.vn Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác...
baophutho.vn Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là loại hình phổ biến tại nhiều đô thị và khu dân cư nông thôn. Tuy nhiên, chính sự pha trộn giữa không gian...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại nhà văn hóa xóm Đễnh, phường Kỳ Sơn tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025; Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân...
baophutho.vn Sáng 31/7, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”...
baophutho.vn Ngày 31/7, Công an phường Vĩnh Phúc cho biết đã điều tra, làm rõ vụ trộm 400 chiếc điện thoại xảy ra trên địa bàn phường.
baophutho.vn Trước yêu cầu cấp bách về việc tổ chức sát hạch, cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo lái xe...
baophutho.vn Ngày 1/7, Luật số 55/2024/QH15-Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) chính thức có hiệu lực. Luật mới có nhiều điều chỉnh...
baophutho.vn Với tính chất manh động, liều lĩnh, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội, tội phạm đường phố đã và đang là một trong những nỗi ám ảnh...