Khởi tố Giám đốc Công ty Yến sào Tuấn Dương & TKT vì sản xuất hàng giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT (tháng 6/2025).

Trước đó vào ngày 7/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7, Chi cục QLTT tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh và Đội QLTT số 4 kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT, địa chỉ tại số 56, phố Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn cũ và địa điểm kinh doanh của Công ty tại số 1941, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì cũ.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty đang hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chế biến từ yến chưng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ, Đội QLTT số 7 phát hiện các sản phẩm yến chưng chế biến của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng so với bản tự công bố sản phẩm. Đội đã ra quyết định tạm giữ 23.468 đơn vị sản phẩm là yến chưng chế biến; tiến hành lấy mẫu và gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm các chỉ tiêu theo bản tự công bố sản phẩm.

Theo kết quả kiểm nghiệm, toàn bộ 8 mẫu yến chưng đều không đạt chỉ tiêu chất lượng chủ yếu so với bản tự công bố sản phẩm của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT. Căn cứ kết quả này, Đội QLTT số 7 xác định hơn 23.000 sản phẩm yến chưng tạm giữ trước đó của công ty là hàng giả, trị giá hàng hoá vi phạm được xác định hơn 900 triệu đồng. Đội QLTT số 7 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra, thu thập xác minh các tài liệu, bằng chứng cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn thiện hồ sơ và ban hành Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Minh Quyết - Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” quy định tại Khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trường Quân