Khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại cầu Sông Lô

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình Cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng kiểm tra vị trí trụ cầu bị hư hỏng

Trước đó, qua tiếp nhận nguồn tin báo của một số trang thông tin điện tử phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Qua kiểm tra, có nhiều điểm tại mố trụ cầu Sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Hải

(Công an tỉnh)