Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại cầu Sông Lô

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình Cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại cầu Sông LôKhởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại cầu Sông Lô

Lực lượng chức năng kiểm tra vị trí trụ cầu bị hư hỏng

Trước đó, qua tiếp nhận nguồn tin báo của một số trang thông tin điện tử phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại cầu Sông LôKhởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại cầu Sông Lô

Qua kiểm tra, có nhiều điểm tại mố trụ cầu Sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Hải

(Công an tỉnh)


Trần Hải
(Công an tỉnh)

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công an tỉnh Phú Thọ Cơ quan CSĐT Khởi tố vụ án hình sự Sông Lô Nghiêm trọng Vi phạm quy định Cơ quan cảnh sát điều tra Cầu Hậu quả Báo Phú Thọ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long