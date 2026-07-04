Không chủ quan, lơ là, chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã ký ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 1 (MAYSAK) và mưa lũ sau bão.

Để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tại Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 3/7/2026. Trong đó, cần khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay các nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 1 (MAYSAK), không được lơ là, chủ quan. Tiếp tục triển khai quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/5/2026 về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2026 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian vừa qua. Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; bảo vệ sản xuất nông nghiệp; chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp. Khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua; kiểm tra, rà soát toàn bộ công trình đê điều, phương án hộ đê trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và vùng hạ du, đặc biệt các hồ chứa nhỏ, xung yếu, đang thi công; sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chính quyền cấp xã chỉ đạo lực lượng liên quan thông báo tới từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể đối với một số cơ quan, đơn vị.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh): Tổ chức trực ban nghiêm túc; theo dõi, đôn đốc chung việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh và triển khai các nội dung khác theo thẩm quyền để đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhân dân. Chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và Nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo: Tổ chức trực ban 24/7, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với diễn biến thực tế, nhất là công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc vận hành linh hoạt, kịp thời hệ thống điều tiết, trạm bơm tiêu... thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc để giảm thiểu ngập úng vùng lưu vực sông Phan - Cà Lồ...

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các xã, phường, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác ứng phó bão, lũ, cứu hộ cứu nạn khi có đề nghị của địa phương.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai; kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn: Tổ chức thông tin, cảnh báo tình hình bão, lũ, nguy cơ sạt lở đất... kịp thời đến từng khu dân cư, hộ dân. Vận động, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc di dời, sơ tán, không đi qua khu vực nguy hiểm. Chủ động huy động lực lượng dân quân, công an, y tế, đoàn thể, tổ xung kích và cộng đồng dân cư tham gia hỗ trợ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả ngay tại cơ sở. Rà soát, thông tin, yêu cầu chủ tàu, thuyền, bè, lồng nuôi thủy sản, hoạt động du lịch trên sông, hồ thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn; kiên quyết sơ tán khi có nguy cơ mất an toàn. Rà soát, cắt tỉa cây xanh, chằng chống cột điện/viễn thông, tháo dỡ pano, áp phích có nguy cơ rơi rụng... để giảm thiểu rủi ro.

Chủ tịch, Giám đốc các Công ty khai thác công trình thủy lợi của tỉnh: Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa, lũ, nguy cơ ngập úng; kịp thời vận hành các trạm bơm, phương tiện tiêu nước để giảm thiểu ngập úng, bảo vệ sản xuất. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát an toàn hồ đập, trạm bơm, cống, kênh mương, công trình tiêu, công trình cấp nước, các công trình, thiết bị, máy móc thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện các hư hỏng nếu có và sửa chữa khắc phục đảm bảo tình trạng sẵn sàng hoạt động của máy móc, phương tiện tiêu nước khi có mưa, lũ xảy ra. Chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, lực lượng ứng trực để xử lý ngay các sự cố công trình từ giờ đầu; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong bảo vệ công trình, bảo đảm an toàn vùng hạ du và thông tin kịp thời cho người dân khi vận hành công trình, xả lũ, tiêu úng.

Các cơ quan, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

M.C