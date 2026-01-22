Không để bị động, bất ngờ

Giữa những ngày cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng vào Đảng vào tương lai phát triển của đất nước, thì tại các đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm dựng nên một “lá chắn thép”, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của dân tộc.

Đại đội trinh sát cơ giới 1, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh chuyển trạng thái SSCĐ bảo vệ mục tiêu.

Dưới cái nắng hanh khô của mùa Đông, trong những ngày giáp Tết, tiếng còi báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) vang lên dồn dập. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 1 khẩn trương triển khai các bước chuyển trạng thái SSCĐ; xe quân sự, xe bọc thép nhanh chóng cơ động, tập kết, xếp hàng thẳng tắp, tạo nên một “bức tường thép” vững chắc. Khi xe vừa dừng, cửa xe bật mở đồng loạt, mệnh lệnh được hạ đạt dứt khoát, không khí khẩn trương được đẩy lên cao điểm. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng và phương tiện đã ổn định đội hình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Theo Đại úy Nguyễn Vương Tùng - Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, với đặc thù là đơn vị có mức độ SSCĐ cao, Đại đội Trinh sát cơ giới 1 luôn được xác định là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng. Trong thời gian cao điểm, đơn vị tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật; luyện tập thuần thục các phương án tác chiến; đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

“Để sẵn sàng bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đơn vị đã quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ mệnh lệnh, kế hoạch SSCĐ và chỉ thị của cấp trên; đồng thời kiện toàn tổ chức, biên chế, tổ chức luyện tập, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án bảo vệ mục tiêu”, Đại úy Nguyễn Vương Tùng cho biết.

Song song với huấn luyện, đơn vị quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị; bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần, kỹ thuật; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kỷ luật, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Chiến sĩ Nguyễn Hữu Nam, Đại đội Trinh sát cơ giới 1 chia sẻ: “Bản thân tôi là người trực tiếp làm nhiệm vụ SSCĐ, luôn quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, quyết tâm cùng đơn vị bảo vệ an toàn địa bàn, góp phần vào thành công của Đại hội”.

Không chỉ riêng Đại đội Trinh sát cơ giới 1, để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh như: Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực... thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án. Các chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến được duy trì nghiêm túc; công tác hiệp đồng với các lực lượng được tăng cường; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng cơ động, xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống.

Thượng tá Bùi Khánh Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng như công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2; tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ; chỉ đạo các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, các trung đoàn bộ binh và các phân đội trực thuộc luyện tập thuần thục phương án, sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ”.

Với tinh thần chủ động, cảnh giác cao, sẵn sàng trong mọi tình huống, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nêu cao trách nhiệm, ý chí quyết tâm, giữ vững ổn định tình hình, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và ở địa phương.

Huy Thắng