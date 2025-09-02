Không khí sôi động trước “giờ G”: Hàng vạn người dân háo hức chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9

Rạng sáng 2/9, hàng vạn người dân đã tập trung tại nhiều tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chờ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

3 giờ sáng ngày 2/9, khu vực trong Quảng trường Ba Đình đã tập trung các khối quần chúng, đội múa trống... sẵn sàng cho Lễ diễu binh.

Tuyến phố Hùng Vương chật kín người dân và các cựu chiến binh, háo hức chờ xem diễu binh.

Từ ngày 31/8 đến 1/9, dòng người đã nườm nượp đổ về khu vực có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Nhiều gia đình, nhóm bạn bè mang theo ghế xếp, ô dù, bạt trải, thậm chí cả túi ngủ, đồ ăn nhẹ để “cắm trại” qua đêm giữ chỗ.

Các đoàn xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng.

Trên vỉa hè dọc các phố Hoàng Diệu, Độc Lập, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học... hình ảnh những hàng người ngồi san sát, quây quần trò chuyện, nghỉ ngơi trong không khí náo nức, tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ cựu chiến binh lớn tuổi vào vị trí thuận lợi ngồi xem diễu binh.

Các cựu chiến binh ngồi chờ xem diễu binh.

Chiều 1/9, trời Hà Nội xuất hiện mưa nặng hạt, song cơn mưa không làm vơi đi tinh thần háo hức và niềm tự hào dân tộc. Người dân khắp mọi miền đất nước vẫn quyết tâm chờ đến sáng sớm để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc trọng đại.

Người dân đội mưa chờ xem diễu binh, diễu hành.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành sẽ chính thức bắt đầu vào 6 giờ 30 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

