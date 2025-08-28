Không khoan nhượng với tội phạm cưỡng đoạt tài sản

Thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh có chiều hướng phức tạp. Các đối tượng không dừng lại ở những vụ việc liên quan đến “tín dụng đen”, bắt giữ người trái pháp luật, ép viết giấy ghi nợ... mà còn dùng những thủ đoạn tinh vi để nắm bắt điểm yếu của bị hại, sau đó gây sức ép, tống tiền, thậm chí ngang nhiên đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Vụ án liên quan đến La Văn Tuấn và đồng phạm vừa bị Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá là một minh chứng điển hình. Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện La Văn Tuấn, sinh năm 1985, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, là kẻ điều hành nhóm Facebook “LỤC VÂN TIÊN” và tài khoản “Tuấn La FB”. Dưới vỏ bọc “người chống tiêu cực”, Tuấn thường xuyên đăng tải hình ảnh, video về lực lượng cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ, cùng các thông tin khiếu nại, xử lý vi phạm để thu hút sự chú ý, tạo dựng thanh thế giả tạo. Nhưng đằng sau lớp vỏ đó là toan tính đen tối, dùng dư luận ảo để gây sức ép, nhằm cưỡng đoạt tiền của chính những cán bộ thực thi công vụ.

Sau thời gian điều tra, lực lượng công an đã bắt quả tang Tuấn cùng đồng phạm Nguyễn Văn Hưởng, sinh năm 1983, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang khi đang nhận 80 triệu đồng từ một cán bộ cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng này về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Bộ luật Hình sự.

Đây không đơn thuần là một vụ án hình sự thông thường. Nó gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự biến tướng nguy hiểm của tội phạm cưỡng đoạt tài sản trong thời đại số. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, kiểu tội phạm này sẽ làm xói mòn niềm tin của Nhân dân vào cơ quan công quyền, phá hoại uy tín của lực lượng công an, làm lệch lạc dòng chảy thông tin trên không gian mạng.

Công an cơ sở được giao nhiệm vụ bám sát địa bàn, giải quyết ngay từ đầu các vụ việc phát sinh, không để kéo dài.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tội phạm cưỡng đoạt tài sản chủ yếu phát sinh trong các ổ nhóm hoạt động tín dụng đen; liên quan đến hoạt động quản lý nhân viên quán hát, nhà nghỉ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện một số hành vi cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, manh động hơn.

Các đối tượng thường tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của bị hại, sau đó lợi dụng sự yếu thế, tâm lý lo ngại bị bêu xấu hoặc sợ ảnh hưởng đến danh dự, công việc để ép buộc họ phải đưa tiền. Có những vụ việc, công an rất khó phát hiện, bởi đa phần các bị hại đều im lặng, chấp nhận điều kiện của chúng thay vì trình báo.

Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 4 vụ cưỡng đoạt tài sản với 5 bị can. Con số này tuy đã giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng cách thức hoạt động của tội phạm lại ngày càng tinh vi. Không chỉ là những băng nhóm xã hội đen đe dọa mà còn có cả những cá nhân lợi dụng mạng xã hội, núp bóng các hoạt động “chống tiêu cực” để thực hiện hành vi phạm pháp.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và xử lý. Các tổ công tác thường xuyên rà soát trên không gian mạng, kết hợp với nguồn tin từ quần chúng để bóc gỡ từng ổ nhóm. Song song với đó, công an cơ sở được giao nhiệm vụ bám sát địa bàn, giải quyết ngay từ đầu các vụ việc phát sinh, không để kéo dài, hình thành điểm nóng.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những “vũ khí mềm” quan trọng. Việc phổ biến phương thức, thủ đoạn của tội phạm cưỡng đoạt tài sản được triển khai thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân, doanh nghiệp.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, công tác phòng ngừa xã hội cũng được triển khai đồng bộ. Các cấp, ngành trong tỉnh tích cực xây dựng và nhân rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát động quần chúng tham gia giữ gìn trật tự. Tại nhiều xã, thị trấn, mô hình camera giám sát, tổ tự quản, tổ liên gia an ninh đã phát huy hiệu quả, góp phần răn đe tội phạm.

Một thực tế đáng mừng là ý thức pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao. Nhiều trường hợp khi phát hiện hành vi cưỡng đoạt đã nhanh chóng thông báo cho công an để phối hợp xử lý. Điều này thể hiện rõ sức mạnh của sự đoàn kết, khi Nhân dân thực sự trở thành “tai mắt” giúp lực lượng chức năng làm trong sạch địa bàn.

Các tổ công tác thường xuyên kết hợp với nguồn tin từ quần chúng để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm nói chung, tội phạm cưỡng đoạt tài sản nói riêng.

Tội phạm cưỡng đoạt tài sản, dù dưới hình thức nào đều để lại hậu quả nghiêm trọng như: Gây thiệt hại về kinh tế, xâm phạm quyền tự do, danh dự của cá nhân, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Đặc biệt, những vụ việc như của La Văn Tuấn nếu không bị phát hiện, xử lý kịp thời, sẽ tạo tiền lệ xấu, khiến những kẻ xấu khác lợi dụng.

Do đó, việc khởi tố, điều tra, đưa ra xét xử công khai chính là lời cảnh báo đanh thép rằng pháp luật không bao che, không dung túng cho bất kỳ hành vi nào đi ngược lại lợi ích chung. Đây cũng chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào hệ thống pháp luật, vào sự công minh của Nhà nước.

Lê Minh