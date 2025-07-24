Không phát sinh ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi mới

Theo báo cáo nhanh của Chi cục, Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh, tính đến 15h ngày 24/7, tỉnh Phú Thọ còn 64 xã, phường có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, không phát sinh xã mới. Lũy kế đến nay, bệnh này đã xảy ra tại 66 xã, phường với 1.110 hộ có lợn mắc bệnh. Số lợn bị ốm, chết, tiêu hủy 10.063 con; tổng trọng lượng tiêu hủy trên 582 tấn.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 25 xã công bố dịch: Yên Thủy, Yên Trị, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Tiền Phong, Thung Nai, Lạc Sơn, Nật Sơn, Lạc Lương, Thượng Cốc, Mường Hoa, Cao Phong, Nhân Nghĩa, An Nghĩa, Mường Thàng, Dũng Tiến, Mường Động, Toàn Thắng, Mai Hạ, Tân Sơn, Xuân Viên, Sơn Lương, Hiền Lương.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp 12.678 lít hóa chất khử trùng từ nguồn của tỉnh cho các xã phòng, chống dịch.

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại xã Chân Mộng.

Hiện nay, các xã đang thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm khống chế, hạn chế đến mức tối đa việc lây lan dịch bệnh như: xử lý ổ dịch đúng quy định, giám sát chặt chẽ các ổ dịch đã phát sinh để khống chế, không để dịch lây lan diện rộng. Chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn các địa phương các biện pháp tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy trình kỹ thuật, không để việc tiêu hủy gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Tổ chức quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đồng thời phối hợp với chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi buôn bán, vận huyển, giết mổ lợn trái quy định...

Quân Lâm