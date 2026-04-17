Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, các cơ sở lưu trú, kinh doanh lữ hành, an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 17/4, đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Trưởng phòng Nghiệp vụ 5, Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các lĩnh vực như: phòng cháy chữa cháy, ngành nghề đăng ký kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường... của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú có giấy phép đăng ký kinh doanh, đoàn đã tổ chức cho các cơ sở ký cam kết chấp hành quy định trong hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026; cam kết bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về phòng, chống cháy nổ; không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; niêm yết giá công khai.

Đoàn kiểm tra liên ngành hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú ký cam kết bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Đối với các cửa hàng kinh doanh dịch vụ theo thời vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn trực tiếp đến từng cửa hàng nhắc nhở phải tuân thủ đúng các quy định theo hợp đồng ký kết với đơn vị chủ quản; yêu cầu các cửa hàng bày bán hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn; niêm yết giá công khai; đặc biệt, không được tổ chức bất kỳ hoạt động kinh doanh nào theo hình thức “vui chơi có thưởng”.

Đoàn kiểm tra liên ngành nhắc nhở, chấn chỉnh các chủ gian hàng chấp hành nghiêm các quy định.

Việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh của đoàn liên ngành là giải pháp quan trọng bảo vệ hình ảnh Khu di tích lịch sử Đền Hùng - điểm đến linh thiêng của cả dân tộc; xây dựng môi trường du lịch văn minh, xứng tầm với giá trị văn hóa, lịch sử của Đất Tổ Hùng Vương.

Huy Thắng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Kinh doanh An toàn vệ sinh thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm Đất Tổ Đoàn kiểm tra liên ngành Giỗ tổ hùng vương Phòng cháy chữa cháy Lễ hội đền hùng Hàng kém chất lượng
