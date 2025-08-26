Kiểm tra, đánh giá tình hình sạt lở khu vực hạ lưu sông Đà

Ngày 26/8, trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp và tình trạng sạt lở bờ sông Đà nghiêm trọng tại xã Tu Vũ, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, thượng tá Lê Hùng Mạnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát thực địa, nhằm đánh giá mức độ thiệt hại, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các phương án ứng phó kịp thời nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Đoàn công của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất kiểm tra tình hình thực địa tại khu vực sạt lở bờ sông Đà xã Tu Vũ

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Tu Vũ, những trận mưa kéo dài trong những ngày qua đã làm mực nước sông Đà dâng cao, dòng chảy xiết, gây ra tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng phức tạp. Tốc độ sạt lở diễn biến nhanh chóng, với diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị cuốn trôi lớn hơn nhiều so với những năm trước, làm thiệt hại nặng nề hoa màu và cây cối của người dân.

Theo đánh giá, do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão và hoạt động của các phương tiện thủy tại khu vực này đã làm cho tốc độ sạt lở bờ sông diễn biến nhanh

Qua khảo sát của các cơ quan chức năng, các điểm sạt lở nông nghiệp tập trung dọc bờ sông Đà, từ khu 01 đến khu 02 và từ khu 10 đến khu 12 thuộc địa bàn xóm Đồng Trung cũ), với tổng chiều dài khoảng 2.000m. Ngoài ra, tình trạng sạt lở bờ sông và đất nông nghiệp cũng xảy ra tại khu 06 (xã Tu Vũ cũ) và khu vực ngòi Yên Đức (xã Đồng Trung cũ), nằm sát chân đường tỉnh lộ 317. Đất vườn liền kề bờ kè và cả đất ở của người dân cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Khu vực sạt lở kéo dài khoảng 2000m, lấn vào diện tích đất canh tác của người dân địa phương

Trước những diễn biến phức tạp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất triển khai lực lượng, nắm tình hình, sẵn sàng các phương án ứng phó. Sau khi khảo sát thực địa, Thượng tá Lê Hùng Mạnh đã yêu cầu, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tu Vũ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương để thực hiện công tác cảnh báo và tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức, giúp bà con chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro.

Chỉ đạo tại hiện trường, thượng tá Lê Hùng Mạnh, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất yêu cầu lực lượng chức năng địa phương cần phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với tình trạng sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn cho người dân

Chỉ đạo tại hiện trường, Thượng tá Lê Hùng Mạnh nhấn mạnh: Cần phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án, huy động lực lượng để ứng phó và xử lý kịp thời mọi tình huống. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, giúp bà con ổn định cuộc sống và tiếp tục sản xuất. Đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất và các lực lượng địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết và tình trạng sạt lở, đảm bảo triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả nhất. Đây là nỗ lực của các cấp chính quyền và lực lượng quân đội nhằm đồng hành, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do thiên tai, sớm ổn định lại cuộc sống.

Mạnh Hùng