Kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, người có uy tín và công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng

Chiều 15/9, đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo do đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 (gọi tắt là Chương trình), tình hình người có uy tín và công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn 6 xã: Yên Lập, Thượng Long, Sơn Lương, Minh Hoà, Xuân Viên, Trung Sơn (thuộc huyện Yên Lập cũ).

Huyện Yên Lập cũ có 17 xã, thị trấn, sau sáp nhập giảm còn 6 xã. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi chiếm trên 80% dân số, chủ yếu là người Mường và Dao. Chính sách cho 186 người có uy tín ở 6 xã được thực hiện đầy đủ, góp phần động viên người có uy tín phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND các xã đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công tác dân tộc, tôn giáo theo hướng rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, đảm bảo sự thống nhất.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia được các xã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng. Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã được đầu tư, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, tạo động lực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương.

Trong 9 tháng năm 2025, không phát hiện hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo. Không có tình hình phức tạp liên quan đến nội bộ các tổ chức tôn giáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các xã còn gặp một số khó khăn sau sáp nhập như cán bộ thực hiện chương trình dự án còn thiếu; chưa có cơ chế đặc thù thí điểm, khi điều chỉnh nguồn vốn giữa các dự án còn phải báo cáo cấp có thẩm quyền, nên địa phương chưa chủ động; tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp thấp.

Các xã đề nghị UBND tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo sớm bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình năm 2025 và sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình mới sau sắp xếp, sáp nhập; cử cán bộ về hỗ trợ địa phương; nâng mức quà cho người uy tín vào dịp lễ, tết; tăng cường tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc tôn giáo ở địa phương...

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Thắng kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận những kết quả các xã đã đạt được trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, người có uy tín và công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Sau buổi làm việc, Sở sẽ tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phân bổ lại nguồn vốn thực hiện Chương trình ngay trong tháng 9.

Đồng chí đề nghị các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng chính sách, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; thực hiện đúng chính sách đối với người có uy tín. Hoàn thành công tác phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch UBND các xã, cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo nắm chắc địa bàn hoạt động, đảm bảm các chính sách trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hồng Nhung