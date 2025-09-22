Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo sau sáp nhập đơn vị hành chính

Chiều 22/9, tại UBND xã Tân Lạc, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS và MN; công tác dân tộc – tôn giáo tại các xã: Tân Lạc, Cao Phong, Mường Bi, Vân Sơn, Toàn Thắng, Mường Hoa, Mường Thàng, Thung Nai. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các xã đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS và MN; công tác dân tộc; công tác tôn giáo khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, đối với Chương trình MTQG phát triển KT – XH được các cấp các ngành quan tâm, bước đầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Việc thực hiện các chính sách dân tộc – tôn giáo tiếp tục được quan tâm chú trọng thực hiện; chính sách đối với người có uy tín được đảm bảo.

Đồng chí Lê Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lạc phát biểu tại buổi kiểm tra.

Lãnh đạo UBND xã Tân Lạc báo cáo tại buổi kiểm tra.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là các bộ phận phụ trách thực hiện các chương trình phần lớn là kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác lập và tổ chức thực hiện dự án nên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Các xã kiến nghị Sở Dân tộc – Tôn giáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có hướng dẫn cụ thể để thực hiện các nội dung của chương trình; ban hành quy trình các bước thực hiện các dự án, hồ sơ theo mẫu từng lĩnh vực, từng dự án để cán bộ xã áp dụng đồng bộ, thống nhất triển khai thực hiện; hướng dẫn cụ thể về công tác thẩm định dự toán các dự án tại xã như các dự án mua sắm con giống, cây trồng, dự án vận hành bảo trì công trình và tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tại các xã về chương trình đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Lãnh đạo UBND xã Mường Thàng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc Sở Dân tộc – Tôn giáo đề nghị UBND các xã tiếp tục rà soát các chương trình, dự án thuộc Chương trình MTQG đã được phân bổ về xã và chủ động, sẵn sàng chỉ đạo cán bộ triển khai tối đa chương trình đảm bảo đúng đối tượng, đúng nội dung chương trình và thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện các bộ thủ tục hành chính về công tác dân tộc, tôn giáo đã được triển khai đầy đủ, cụ thể, tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, xã cần tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc, báo cáo Sở để có hướng dẫn kịp thời.

Liên quan đến công tác dân tộc và tôn giáo, đồng chí Giám đốc Sở đề nghị các xã chủ động triển khai các chế độ, chính sách cho người có uy tín trên địa bàn; Chủ động giải quyết, xử lý ngay các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, tránh phát sinh các điểm nóng. Trong thời gian tới, Sở có trách nhiệm mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hòa