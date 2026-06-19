Kiên quyết tháo gỡ vướng mắc, xử lý nghiêm dự án đô thị, nhà ở xã hội chậm tiến độ

Ngày 19/6, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án khu đô thị, nhà ở xã hội trọng điểm trên địa bàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành chuyên môn và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa và chỉ đạo tiến độ Dự án Khu đô thị mới Âu Cơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các dự án: Khu đô thị mới Âu Cơ, Khu đô thị mới Thanh Minh (phường Âu Cơ); Khu đô thị mới Phú Lợi (phường Phú Thọ và phường Phong Châu); Khu đô thị mới Văn Lung - Hà Lộc và Khu nhà ở đô thị Hà Lộc (phường Phú Thọ).

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Xây dựng, các dự án khu đô thị và nhà ở trên địa bàn đã được các nhà đầu tư tích cực triển khai, mang lại diện mạo mới cho không gian kiến trúc địa phương. Tuy nhiên, tốc độ thực hiện giữa các dự án vẫn có sự phân hóa rõ rệt do gặp phải những nút thắt mang tính đặc thù.

Cụ thể, tại Dự án Khu đô thị mới Âu Cơ (do Liên danh Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Tâm Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tiến Thành làm chủ đầu tư; quy mô 21,913ha, tổng mức đầu tư trên 1.382 tỷ đồng), đến nay chủ đầu tư đã hoàn thành đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các căn nhà theo quy hoạch.

Doanh nghiệp cũng đã chủ động bàn giao các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu (trường mầm non, nhà văn hóa) cho địa phương quản lý, sử dụng; hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công trung tâm thương mại và hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong tháng 6/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn công tác trao đổi với các sở, ngành và nhà đầu tư tại thực địa Dự án Khu đô thị mới Thanh Minh.

Tại Dự án Khu đô thị mới Thanh Minh (quy mô 92,34ha, tổng vốn hơn 2.104 tỷ đồng), Liên danh nhà đầu tư (Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt - Công ty CP Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập) đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, dựng xong 6 căn nhà mẫu và đang chuẩn bị các bước đầu tư hạ tầng xã hội, song song với việc tiếp tục giải phóng mặt bằng (GPMB) phần diện tích còn lại.

Đối với Dự án Khu đô thị mới Phú Lợi do Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập làm chủ đầu tư (quy mô hơn 19ha, tổng mức đầu tư trên 747 tỷ đồng), hạ tầng kỹ thuật phân khu giao đất đợt 1 và đợt 2 đã cơ bản hoàn thiện, có 70 căn nhà đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Đoàn công tác kiểm tra hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại Dự án Khu đô thị mới Phú Lợi.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn lớn, đặc biệt là ở khâu bồi thường, GPMB và năng lực tài chính của một số nhà đầu tư. Tại phân khu quy hoạch nhà ở xã hội của Dự án Khu đô thị mới Phú Lợi và Dự án Khu đô thị mới Văn Lung - Hà Lộc (Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập - Công ty CP Xây dựng Việt Hùng làm chủ đầu tư), công tác bồi thường gặp rất nhiều khó khăn.

Tại dự án Văn Lung - Hà Lộc, dù Sở Tài chính đã thẩm định việc điều chỉnh thời gian thực hiện để trình UBND tỉnh xem xét, nhưng đến nay mới chỉ giải tỏa được 7,83ha trên tổng số 15,9ha. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân chưa đồng thuận với phương án và đơn giá bồi thường theo quy định hiện hành.

Cá biệt, tại Dự án Khu nhà ở đô thị Hà Lộc do Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư (quy mô 17,45ha, tổng mức đầu tư dự kiến trên 831 tỷ đồng), mặc dù thủ tục chuẩn bị đầu tư đã hoàn tất nhưng công tác GPMB chưa triển khai. Nguyên nhân trực tiếp là do nhà đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ ứng vốn để chi trả tiền bồi thường cho người dân theo quy định.

Sau khi kiểm tra thực địa và lắng nghe ý kiến thảo luận, phân tích từ các sở, ngành, địa phương cùng các chủ đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Các dự án phát triển đô thị và nhà ở xã hội giữ vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Do đó, không thể để các vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh.

Để tạo chuyển biến thực chất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các nhà đầu tư phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc tồn tại; trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Các nhà đầu tư phải chủ động, nghiêm túc bố trí nguồn lực để triển khai các hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và tuân thủ tuyệt đối quy hoạch đã được phê duyệt.

Riêng đối với các dự án có quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, đồng chí giao các sở, ngành chuyên môn tăng cường hướng dẫn, đồng hành và hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục, nhanh chóng khởi công xây dựng, nhằm giải quyết kịp thời, thực chất nhu cầu an cư của Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra khu đất quy hoạch Dự án Khu nhà ở đô thị Hà Lộc - dự án chậm triển khai ứng vốn GPMB.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị Hà Lộc phải khẩn trương báo cáo rõ ràng, bằng văn bản về khả năng tiếp tục thực hiện dự án. Đồng chí giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện năng lực, việc thực hiện cam kết và nghĩa vụ pháp lý của nhà đầu tư. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo: Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu, phải kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xem xét thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Việt Văn khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh: Luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết; các cơ quan quản lý và chính quyền cơ sở phải thường xuyên theo dõi, sâu sát để tháo gỡ kịp thời khó khăn phát sinh. Tuy nhiên, tỉnh cũng sẽ kiên quyết xử lý, thanh lọc các dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư yếu năng lực. Các nhà đầu tư khi đặt chân đến địa bàn phải cam kết thực hiện đúng tiến độ, đúng quy hoạch, bảo đảm hài hòa ba mục tiêu: Phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đinh Vũ