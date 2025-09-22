Phường Vĩnh Phúc:

Kiến tạo chính quyền vì dân

Việc thành lập phường Vĩnh Phúc là một phần của chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đang đứng trước những cơ hội lớn để viết tiếp trang sử phát triển mới, với khát vọng xây dựng chính quyền gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Đường Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc những ngày này được trang trí bởi màu đỏ của cờ hoa

Đột phá từ chuyển đổi số

Với diện tích 25,30 km2, gần 78.400 nhân khẩu, 66 tổ dân phố và trên 7.500 đảng viên sinh hoạt tại 151 Chi, Đảng bộ trực thuộc. Ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc đã xác định kim chỉ nam cho mọi hoạt động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Đây là phương châm không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã được cụ thể hóa bằng chương trình hành động cụ thể. Hàng loạt Đề án và kế hoạch quan trọng đã được ban hành, từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sắp xếp các tổ chức Đảng đến đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội...

Chuyển đổi số được xác định là một đột phá then chốt để phường Vĩnh Phúc tạo nên sự khác biệt. Đảng ủy và UBND phường đã chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và cải cách hành chính. Nhờ đó, bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả hơn, với trọng tâm là lấy người dân làm trung tâm.

Công ty TNHH Jahwa Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện tử phục vụ cho các sản phẩm như điện thoại di động, máy tính...

Một trong những điểm sáng là việc áp dụng hiệu quả các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu số như: Cơ sở dữ liệu về dân cư và định danh điện tử được sử dụng để xử lý nhanh chóng các thủ tục hành chính. Điều này giúp đơn giản hóa hồ sơ, giảm thiểu việc người dân phải nộp các loại giấy tờ đã có sẵn; hệ thống quản lý văn bản điện tử liên thông với cấp tỉnh, đảm bảo trên 90% văn bản được xử lý số hóa.

Các hồ sơ giấy truyền thống dần được thay thế bằng hồ sơ điện tử, giúp việc tra cứu và tìm kiếm thông tin trở nên nhanh chóng và chính xác; nhiều thủ tục hành chính đã được đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia, cho phép người dân nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí và nhận kết quả trực tuyến. Việc ứng dụng các tiện ích trên các nền tảng mạng xã hội được sử dụng để quản lý và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ người dân trên ứng dụng Zalo và đường dây nóng đã trở thành cầu nối giữa người dân và chính quyền.

Hiện đại và hiệu quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Vĩnh Phúc được đầu tư trang thiết bị hiện đại, với hệ thống mạng LAN, Wifi miễn phí, máy tính và hệ thống lấy số tự động. Chỉ sau gần 3 tháng hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận 4.587 hồ sơ, trong đó tỷ lệ trực tuyến đạt trên 90% và hơn 82% hồ sơ được giải quyết đúng hoặc trước hạn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Vĩnh Phúc tiếp nhận và giải quyết TTHC cả ngày nghỉ thứ Bảy

Đây là kết quả của nhiều mô hình sáng tạo được áp dụng như: “Tiếp nhận và giải quyết TTHC cả ngày nghỉ thứ Bảy”: Một mô hình đột phá, thể hiện sự tận tâm, tận lực phục vụ, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức; “Chi bộ điện tử”: được ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt chi bộ, giúp truyền tải tài liệu kịp thời, thuận lợi các thông tin lãnh đạo chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho cán bộ và đảng viên.

Đặc biệt, phường cũng chú trọng đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đểhọ nắm vững các quy trình mới và ứng dụng công nghệ thành thạo, đáp ứng yêu cầu công việc.

Hướng tới phường văn minh, hiện đại

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Trung Hải - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc, đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị thời gian tới: Tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới phương thức lãnh đạo. Đồng thời, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao cùng đồng thuận của Nhân dân, chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức”.

Công ty TNHH EXEDY Việt Nam là công ty con của tập đoàn EXEDY với hệ thống 43 công ty trên 24 quốc gia trên toàn thế giới

Phường Vĩnh Phúc đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành một hình mẫu phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Những chỉ tiêu cụ thể đã được xác định, từ việc giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 0%, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, đến 98% dân số tham gia Bảo hiểm y tế.

Sự ra đời của phường Vĩnh Phúc đã mở ra một kỷ nguyên mới. Với những bước đi vững chắc và tầm nhìn chiến lược, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường đang chung tay kiến tạo một tương lai tươi sáng, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế và nguồn lực sẵn có, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa phường Vĩnh Phúc trở thành phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ngọc Thắng