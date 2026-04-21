Kim Bôi tạo đà phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp xanh

Trên cơ sở sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính, xã Kim Bôi bước vào một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và khát vọng rõ ràng. Với lợi thế tự nhiên, văn hóa đặc sắc cùng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, địa phương đang từng bước bứt phá để phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao.

Xã Kim Bôi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, nguồn nước khoáng nóng quý giá được ví như “vàng trắng” là tài nguyên hiếm có, tạo lợi thế cạnh tranh nổi trội cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Cùng với đó là cảnh quan thiên nhiên trong lành, hệ sinh thái đa dạng và nền văn hóa Mường đậm đà bản sắc. Đây chính là “chìa khóa” để Kim Bôi định hình hướng đi riêng: Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

Lễ hội Mường Động, xã Kim Bôi được tổ chức hằng năm thu hút đông đảo người dân, du khách trải nghiệm.

Những năm gần đây, các lễ hội như Lễ hội Mường Động, di sản văn hoá chiêng Mường, Mo Mường được phục dựng, tổ chức bài bản, gắn với hoạt động du lịch, tạo nên sức hút riêng cho vùng đất. Mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa từng bước hình thành, giúp người dân trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị du lịch, qua đó, nâng cao thu nhập và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Xác định phát triển dịch vụ - du lịch là mũi nhọn, cấp ủy, chính quyền xã Kim Bôi đã chủ động cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Du khách trải nghiệm tắm khoáng ở khu nghỉ dưỡng Hoa Viên, xã Kim Bôi.

Đến nay, địa phương đã thu hút hơn 20 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là các dự án du lịch nghỉ dưỡng, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao. Sự hiện diện của các khu nghỉ dưỡng như Mandala Retreats, Yasumi Onsen Resort, Venus Resort, An Lạc Eco Farm... đã góp phần định hình thương hiệu du lịch Kim Bôi theo hướng cao cấp, chất lượng.

Đặc biệt, dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí và hệ thống cáp treo Cuối Hạ đang triển khai được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá lớn, mở rộng không gian phát triển và tăng sức hút đầu tư cho địa phương trong thời gian tới.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Bôi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp làm thủ tục.

Cùng với đó, hệ thống doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Toàn xã hiện có 174 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và hơn 500 hộ kinh doanh đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Song song với phát triển du lịch - dịch vụ, Kim Bôi chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng. Địa phương tập trung vào các sản phẩm chủ lực có lợi thế như lúa, gạo, bưởi Diễn, măng Lục Trúc và đặc biệt là sản phẩm nước khoáng thiên nhiên.

Các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, VietGAP, hữu cơ được đẩy mạnh. Hiện, toàn xã có 5,7 ha sản xuất được cấp chứng nhận an toàn, trong đó 1,7 ha bưởi Diễn và 4 ha măng Lục Trúc đạt tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm nước khoáng thiên nhiên Kim Bôi đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, cùng các sản phẩm 3 sao khác đang từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Việc ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp được chú trọng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự bứt phá của Kim Bôi là hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ. Các công trình như mở rộng tuyến đường 12B, xây dựng kè sông Bôi, hệ thống đường liên xã, trường học, vỉa hè, cây xanh... đã góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Đặc biệt, các dự án giao thông trọng điểm mang tính kết nối liên vùng như tuyến đường Hòa Bình - Hà Nội - Sơn La, đường liên kết các khu du lịch đang được đẩy nhanh tiến độ, mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt trên 96%, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp.

Nhờ định hướng phát triển đúng đắn và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của Kim Bôi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 63,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,79%.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, xã Kim Bôi đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao của khu vực, với môi trường sống trong lành, nông nghiệp sạch và hệ sinh thái văn hóa đặc sắc.

Theo đồng chí Bùi Văn Điệp - Bí thư Đảng ủy xã Kim Bôi xác định phát triển bền vững trên cơ sở hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa. Mục tiêu là xây dựng địa phương trở thành điểm đến chất lượng, nơi đáng sống, đáng trải nghiệm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường liên kết vùng. Đồng thời, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch bền vững.

Với tiềm năng sẵn có, định hướng đúng đắn và sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân, Kim Bôi đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và xây dựng một đô thị sinh thái mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Hương Lan