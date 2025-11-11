Kịp thời cứu người bị đột quỵ

Thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ, vào hồi 12h30’ ngày 10/11, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ 6, phường Thống Nhất phát hiện nhiều người dân tập trung tại nhà anh La Văn Hải, sinh năm 1984.

Qua nắm tình hình, tổ công tác được biết, cháu La Thành Đại (sinh năm 2008), học sinh lớp 11 Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình, bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đột quỵ: Tím tái, sùi bọt mép, toàn thân co giật, khó thở và mất nhận thức. Mặc dù người thân cùng hàng xóm đã sơ cứu ban đầu, tình trạng cháu không thuyên giảm và dần mất ý thức.

Ngay lập tức, Trung tá Đào Trần Quang – Tổ trưởng tổ công tác, cùng các cán bộ chiến sĩ đã kịp thời dùng xe chuyên dụng đưa cháu Đại và người nhà đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Tổ CSGT đường bộ số 4 kịp thời đưa cháu La Thành Đại đến bệnh viện cấp cứu qua cơn nguy kịch

Đến 14h30’ cùng ngày, cháu Đại đã tỉnh táo trở lại và giao tiếp được với người thân. Hiện cháu vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Gia đình anh Hải đã đến Đội CSGT đường bộ số 4 gửi thư cảm ơn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các cán bộ chiến sĩ đã kịp thời đưa con anh đi cấp cứu, bảo đảm sức khỏe và tính mạng của cháu.

Hành động kịp thời, đầy nhân văn của các chiến sĩ CSGT không chỉ cứu sống một mạng người mà còn khẳng định hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đinh Thắng