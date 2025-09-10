KOL Đất Tổ trong kỷ nguyên số

Ngày 10/9, Công an tỉnh tổ chức hội nghị KOL Đất Tổ trong kỷ nguyên số. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và hơn 100 KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

KOL viết tắt của Key Opinion Leaders, hay còn gọi là “người có sức ảnh hưởng” lớn trong cộng đồng nhất định nhờ vào kiến thức chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực của tổ chức, cá nhân đó.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định không gian mạng là môi trường bị các thế lực thù địch, tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật; xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chính vì vậy, vai trò của KOL và quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm được ví như những “người dẫn đường” trong xu thế truyền thông mới. Đây là lực lượng trực tiếp xây dựng, thiết lập, quản lý, điều hành các trang, kênh, hội nhóm; là những người sáng tạo truyền tải nội dung số, phát động trào lưu mới, định hướng dư luận. KOL góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia tích cực vào “thế trận truyền thông Nhân dân”, bảo vệ “biên giới số” của Tổ quốc.

Hội nghị gặp mặt, kết nối KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng. Giúp các KOL, quản trị viên có thể tự trang bị cho mình kiến thức pháp luật cần thiết phục vụ cho hoạt động của bản thân trên không gian mạng, cũng như định hướng trong việc xây dựng nội dung, quản lý các trang, kênh, hội nhóm do mình tham gia, quản trị tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Đây cũng là cơ hội để các KOL, quản trị viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo, cách làm hay của mình trong việc làn tỏa thông tin tích cực, tạo dựng môi trường mạng an ninh, an toàn và lành mạnh.

Đại diện Fanpage Phú Thọ 24h phát biểu tham luận

Rapper Captain Boy - người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực âm nhạc thu hút sự quan tâm của giới trẻ

Hội nghị “KOL Đất Tổ trong kỷ nguyên số” là hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng. Đồng thời là dịp để tăng cường kết nối, chia sẻ, đồng hành cùng các KOL, quản trị viên trang, kênh, hội nhóm, những người đang tạo ra ảnh hưởng lớn trong cộng đồng mạng xã hội tại Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin diễn biến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng trong thời gian gần đây và các vụ án điển hình; nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu, độc, sai sự thật trên không gian mạng. Đồng thời, các đại biểu được phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến hoạt động trên không gian mạng, cụ thể như: Luật An ninh mạng, Luật an toàn thông tin mạng, Luật quảng cáo, các Nghị định của Chính Phủ liên quan đến không gian mạng. Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến...

Các đại biểu chứng kiến đại diện KOL và quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm ký cam kết

Tham gia thảo luận, các KOL, quản trị viên đã trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển, duy trì hoạt động, quản lý các trang, kênh, hội nhóm trên không gian mạng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Trong chương trình, các KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm đã ký cam kết về việc thực hiện trách nhiệm xã hội trên không gian mạng.

Thành viên mô hình “Không gian số Phú Thọ văn minh, an toàn" ra mắt tại hội nghị

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã ra mắt mô hình “Không gian số Phú Thọ văn minh, an toàn".

Đức Anh