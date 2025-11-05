Kristine Nguyen: Chia sẻ từ chuyên gia Du học & di trú Vision First

Trong lĩnh vực tư vấn du học và di trú Úc, việc tìm kiếm một chuyên gia uy tín là yếu tố quyết định thành công. Kristine Nguyen( Hà Nguyễn) - chuyên gia Du học & di trú tại Vision First, người sáng lập và là linh hồn của Vision First, giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về người sẽ đồng hành trên chặng đường chinh phục giấc mơ Úc.

Với nền tảng vững chắc và kinh nghiệm dày dặn, chị Kristine đã và đang dẫn dắt hàng ngàn khách hàng đến với thành công.

Nền tảng học vấn và chuyên môn vững chắc

Để trở thành một chuyên gia hàng đầu, chị Kristine Nguyen đã trải qua một quá trình học tập và tích lũy kinh nghiệm bài bản, tạo nên một nền tảng kiến thức sâu rộng và toàn diện. Đây chính là cơ sở để chị đưa ra những giải pháp tối ưu nhất cho từng trường hợp khách hàng.

Hành trình học vấn ấn tượng

Kristine Nguyen (Nguyễn Ngọc Hà), xuất thân là học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM, sớm định hướng con đường học vấn quốc tế.

Chị sở hữu bằng Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Marketing tại Đại học RMIT (2012), bằng Thạc sĩ tại Đại học Swinburne (2016) và tốt nghiệp chuyên ngành Luật Di Trú (2017). Sự kết hợp giữa kiến thức kinh doanh, marketing và luật di trú mang đến cho chị góc nhìn đa chiều, giúp xây dựng lộ trình sự nghiệp đúng luật và phù hợp xu hướng.

Kinh nghiệm thực tiễn dày dặn

Với hơn 8 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong ngành di trú và du học Úc, chị Kristine Nguyen tích lũy vốn kiến thức thực tiễn vô giá, nổi tiếng với khả năng xử lý thành công những hồ sơ phức tạp, bị từ chối hoặc gặp trở ngại.

Sự am hiểu sâu sắc luật pháp Úc và kinh nghiệm thực chiến giúp chị đưa ra chiến lược chính xác, hiệu quả. Nhờ đó, Vision First luôn đạt tỷ lệ thành công rất cao, mang lại lộ trình định cư an toàn, bền vững cho khách hàng.

Các chứng chỉ hành nghề danh giá trong ngành di trú Úc

Chị Kristine Nguyen sở hữu đầy đủ các giấy phép quan trọng nhất, là minh chứng cho năng lực và sự tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao nhất.

Cố vấn di trú MARA (MARN 1798667)

Sở hữu chứng chỉ Cố vấn di trú MARA là một minh chứng cho kiến thức pháp lý sâu rộng và sự chuyên nghiệp của chị. Chứng chỉ này được cấp bởi Cơ Quan Đăng Ký Đại Diện Di Trú Úc (OMARA) sau những kỳ kiểm tra và sát hạch vô cùng khắt khe, đảm bảo người đại diện phải am hiểu tường tận về Luật Di Trú.

Làm việc với một cố vấn có đăng ký MARA như chị Kristine đảm bảo rằng mọi tư vấn và lộ trình xây dựng đều tuân thủ tuyệt đối luật pháp Úc. Điều này mang lại sự an toàn và tin cậy tối đa cho hồ sơ của khách hàng, tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.

Cố vấn du học cao cấp QEAC (M644)

Bên cạnh chuyên môn về di trú, chị Kristine còn là một Cố vấn Du học Cao cấp được chứng nhận bởi QEAC. Đây là tiêu chuẩn vàng để đánh giá năng lực của một chuyên gia tư vấn du học Úc, đòi hỏi người tư vấn phải hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu và vượt qua bài kiểm tra chứng nhận.

Chứng chỉ QEAC cho thấy sự am hiểu toàn diện về hệ thống giáo dục Úc, từ các bậc học, yêu cầu đầu vào của trường cho đến các chính sách visa sinh viên. Nhờ vậy, chị có thể đưa ra lời khuyên chính xác, giúp học sinh lựa chọn được ngôi trường và khóa học phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu nghề nghiệp.

Thành viên Viện Di Trú Úc MIA (Mã số 18060)

Là thành viên lâu năm của Viện Di Trú Úc (MIA) – hiệp hội chuyên nghiệp hàng đầu, chuyên gia Kristine Nguyen luôn được tiếp cận thông tin và thay đổi luật pháp mới nhất (MIA có yêu cầu nghiêm ngặt về chuyên môn và đạo đức).

Việc liên tục cập nhật kiến thức đảm bảo mọi hồ sơ do Vision First xử lý đều áp dụng quy định mới nhất, tối ưu hóa cơ hội thành công. Đây là lợi thế cạnh tranh, giúp khách hàng luôn đi trước một bước trong hành trình định cư.

Bắt đầu hành trình du học và định cư Úc cùng Vision First

Dưới sự dẫn dắt của chị Kristine Nguyen và đội ngũ giàu kinh nghiệm, Vision First là đơn vị tư vấn hàng đầu với hơn 8 năm hoạt động, 5 văn phòng tại Úc và Việt Nam, cùng mạng lưới hơn 30 đối tác trường đại học.

Mỗi năm, Vision First hỗ trợ thành công hơn 1000 visa và mang về hơn 300 suất học bổng giá trị.

Hãy để Vision First đồng hành, xây dựng lộ trình cá nhân hóa, phù hợp nhất với mục tiêu và hoàn cảnh khách hàng, cam kết hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm nhất trên con đường chinh phục giấc mơ học tập và định cư tại Úc.

