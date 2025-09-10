Nông nghiệp Đất Tổ chuyển mình

Kỳ 3: Kết nối nông nghiệp và du lịch: Hướng đi bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc tăng năng suất và chất lượng, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ còn kết hợp với du lịch trải nghiệm, mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng. Hướng đi này không chỉ giúp gia tăng giá trị kinh tế cho nông sản mà còn góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp hiện đại, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về những giá trị của nền nông nghiệp truyền thống trong bối cảnh mới.

Tại nông trại Đào Gia Trang, chị Văn Thị Yến không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn chú trọng phát triển mảng du lịch trải nghiệm sinh thái

Nông nghiệp xanh gắn liền với du lịch sinh thái

Tại nông trại Đào Gia Trang, chị Văn Thị Yến không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn chú trọng phát triển mảng du lịch trải nghiệm sinh thái. Đây không chỉ là một cách để tăng thêm lợi nhuận mà còn là cơ hội để giáo dục, giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng những giá trị của nền nông nghiệp. Du khách đến đây có thể trực tiếp tham quan, trải nghiệm quy trình trồng và chăm sóc nông sản sạch, tự tay thu hoạch và thưởng thức sản phẩm ngay tại vườn.

Chị Yến chia sẻ: “Ngoài sản xuất, chúng tôi còn tập trung phát triển lĩnh vực du lịch trải nghiệm sinh thái để tận dụng thế mạnh của nông nghiệp, đưa nông nghiệp đi ra một bước ngoặt mới”.

Nông trại Đào Gia Trang ngoài sản xuất, còn tập trung phát triển lĩnh vực du lịch trải nghiệm sinh thái nhằm tận dụng thế mạnh của nông nghiệp, đưa nông nghiệp đi ra một bước ngoặt mới

Sự kết hợp này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo ra những giá trị tinh thần. Em Nguyễn Thùy Lê, một du khách nhỏ tuổi đến từ xã Tam Dương, hào hứng chia sẻ: “Hôm nay con đến thăm vườn dưa này, con thấy rất là thích. Nhìn những quả dưa to, tròn và đẹp, ăn rất là ngọt nữa. Sau này con muốn trở thành một kỹ sư trồng dưa ạ..”. Lời nói hồn nhiên của cô bé đã minh chứng cho sự thành công của mô hình này trong việc lan tỏa tình yêu và sự hiểu biết về nông nghiệp đến với thế hệ tương lai.

Sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và du lịch trải nghiệm không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo ra những giá trị tinh thần

Tương tự, tại HTX Chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Tam Đảo, mô hình sản xuất gắn liền với du lịch cũng đang phát triển mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc chăn nuôi, HTX còn đầu tư công nghệ chế biến để tự chủ đầu ra. Các sản phẩm như sữa chua, sữa thanh trùng, bánh sữa mang thương hiệu “Sữa bò Tam Đảo” đã trở thành đặc sản thu hút du khách, giúp tăng thêm doanh thu và mở rộng thị trường.

Nông dân 4.0 - Động lực cho nền nông nghiệp bền vững

Thành công của những mô hình này không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức sản xuất, mà còn góp phần hình thành tư duy nông nghiệp hiện đại. Hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau” đã dần lùi vào dĩ vãng, thay vào đó là những cánh đồng công nghệ cao, nơi nông dân sử dụng điện thoại để quản lý trang trại.

Nông dân '4.0' đang tiên phong thay đổi tư duy, mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao để làm nên những kỳ tích trên đồng ruộng

Ông Vũ Hoàng Lân, đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ, khẳng định: “Nông dân '4.0' đang tiên phong thay đổi tư duy, mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao để làm nên những kỳ tích trên đồng ruộng. Những HTX tiêu biểu như Vân Trục, Tam Đảo, Tam Dương đã khẳng định rằng chuyển đổi số và khoa học kỹ thuật chính là “chìa khóa vàng” để nông nghiệp bứt phá: giảm sức lao động, tăng năng suất, tạo ra nông sản sạch có thương hiệu và sức cạnh tranh cao”.

Chuyển đổi số và khoa học kỹ thuật chính là “chìa khóa vàng” để nông nghiệp bứt phá

Với định hướng này, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng nền nông nghiệp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm và tăng năng suất lao động. Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh phấn đấu trở thành địa phương dẫn đầu về nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giá trị gia tăng cao.

Với nền tảng vững chắc đã được vun đắp bởi những “nông dân 4.0” năng động, dám nghĩ, dám làm, nông nghiệp Phú Thọ hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa những mục tiêu trên, góp phần viết tiếp câu chuyện “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) phát triển thịnh vượng trong giai đoạn mới.

Cuộc cách mạng nông nghiệp trên Đất Tổ không chỉ là câu chuyện của những con số hay công nghệ, mà còn là câu chuyện về ý chí, sự sáng tạo và khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của những con người tiên phong.

Ngọc Thắng