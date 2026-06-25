Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Thi hành án dân sự tỉnh và các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/6, Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại và ký biên bản ghi nhớ với 22 ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Thi hành án dân sự tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo biên bản ghi nhớ, các bên sẽ tập trung phối hợp trên 5 lĩnh vực trọng tâm, gồm: Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ xấu; cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác thi hành án dân sự; thực hiện các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án liên quan tài khoản, tiền gửi và tài sản tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng; đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và chuyển đổi số; truyền thông, an sinh xã hội và các hoạt động phong trào.

Việc ký kết nhằm cụ thể hóa quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án, tháo gỡ khó khăn trong xử lý nợ, bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Duy Thành