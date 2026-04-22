Ký kết hợp tác liên kết phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Chiều 22/4, UBND xã Xuân Lãng và Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc tổ chức ký kết hợp tác liên kết sản xuất kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn gắn với chuỗi giá trị bền vững.

Lãng đạo UBND xã Xuân Lãng và Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc ký kết hợp tác liên kết sản xuất kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn.

Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất từ truyền thống sang hướng hữu cơ, tuần hoàn. Trọng tâm là tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật thực chiến và hỗ trợ nông dân khởi nghiệp ngay trên đồng đất quê hương.

Các mô hình sẽ được triển khai đồng bộ từ trồng trọt đến chăn nuôi, bao gồm sản xuất lúa, rau màu, cây ăn quả và chăn nuôi an toàn sinh học. Nhằm giải quyết bài toán đầu ra, hai bên thống nhất xây dựng các cửa hàng nông sản hữu cơ tại địa phương để quảng bá và hình thành thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản sạch.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý phụ phẩm nông nghiệp, rác thải hữu cơ cũng được chú trọng nhằm cải tạo đất và bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi ký kết, lãnh đạo UBND xã Xuân Lãng khẳng định sẽ đưa phát triển nông nghiệp hữu cơ vào quy hoạch chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc giữ vai trò nòng cốt trong việc cung ứng giống, vật tư đầu vào, đồng thời chuyển giao quy trình sản xuất khép kín cho người dân.

Hai bên thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo chung nhằm điều phối triển khai, tổ chức đánh giá định kỳ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; qua đó từng bước nhân rộng các mô hình hiệu quả trên địa bàn.

Trần Tỉnh