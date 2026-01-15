Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Chiều 15/1, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ và Công an phường Âu Cơ tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) giữa hai đơn vị và trên địa bàn.

Lãnh đạo 2 đơn vị thực hiện hiện ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ, những năm qua, công tác về an ninh trật tự tại bệnh viện luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời của cơ quan Công an phường Âu Cơ.

Nhờ đó, công tác ANTT tại bệnh viện được đảm bảo, tạo môi trường an toàn, ổn định để bệnh viện tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Hai đơn vị đã phối hợp triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú.

Đồng thời, hai đơn vị đã duy trì và phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Công tác tuần tra, kiểm soát trong và ngoài khuôn viên Bệnh viện được phối hợp thực hiện thường xuyên, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao...

Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự giữa Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ và Công an phường Âu Cơ là dấu mốc đánh dấu sự đồng hành mới giữa 2 đơn vị sau sáp nhập. Thông qua việc ký kết nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Âu Cơ và lãnh đạo, viên chức và người lao động Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong bệnh viện và khu vực ngoài cổng bệnh viện, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Theo quy chế, Công an phường Âu Cơ sẽ hướng dẫn và phối hợp với các phòng chức năng của Bệnh viện tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tăng cường phối hợp, hỗ trợ bệnh viện trong việc triển khai lực lượng, phương tiện; áp dụng các giải pháp kỹ thuật, quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống báo động nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gây mất an ninh, trật tự tại bệnh viện.

Phân công lực lượng tổ chức tuần tra, bảo đảm ANTT, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Phối hợp với các bệnh viện tổ chức diễn tập các tình huống, phương án bảo vệ an ninh, an toàn tại các khu vực. Bố trí lực lượng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của Bệnh viện để kịp thời xử lý các vụ, việc liên quan đến ANTT xảy ra...

Lê Hoàng