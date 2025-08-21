Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trung đoàn Bộ binh 24

Sáng 21/8, Trung đoàn Bộ binh 24 thuộc Sư đoàn 304 đóng quân trên địa bàn xã Bình Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống. Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng đơn vị. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân - Phó Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Phạm Hùng Quyết - Phó Tư lệnh Quân đoàn 12; Đại tá Đinh Khắc Hùng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304; Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân - Phó Tư lệnh Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng đơn vị.

Đại tá Đinh Khắc Hùng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 tặng hoa chúc mừng đơn vị.

Trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 24 - Đoàn Trần Hưng Đạo vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý của Nhà nước và nước bạn Cam-pu-chia...

Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trung đoàn Bộ binh 24.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng trong chiến đấu và thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn viết tiếp trang sử vàng, tô thắm truyền thống “Đoàn kết, Trung dũng, Luyện hay, Đánh giỏi” của Trung đoàn, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Quân đội và Nhân dân.

Hoàng Nga