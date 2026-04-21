Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức từ ngày 10/6 - 13/6/2026

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã có hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các trường THPT, trường phổ thông có cấp THPT; các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

Thầy và trò Trường THPT Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì nỗ lực ôn thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức từ ngày 10/6 - 13/6/2026.

Ngày 10/6, buổi sáng tổ chức họp cán bộ làm công tác coi thi tại các điểm thi; buổi chiều, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Ngày 11/6, buổi sáng thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 12/6, buổi sáng tổ chức bài thi tự chọn gồm 2 môn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút.

Ngày 13/6 là ngày thi dự phòng.

Kỳ thi gồm 3 buổi thi chính: Ngữ văn, Toán và bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (định hướng công nghiệp hoặc nông nghiệp) và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

Nội dung thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Hình thức thi và thời gian làm bài thực hiện theo quy định về cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 do Bộ GD&ĐT ban hành tại Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT ngày 8/3/2024.

Toàn tỉnh dự kiến tổ chức một hội đồng thi với 110 điểm thi, trong đó có 12 điểm thi dành cho thí sinh tự do. Kỳ thi dự kiến có gần 46.000 thí sinh tham gia.

Đối tượng dự thi gồm: Học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông/giáo dục thường xuyên trong năm tổ chức kỳ thi; thí sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông/giáo dục thường xuyên nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã có Bằng tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.

Từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5/2026, thí sinh thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến; đồng thời nhập phiếu đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp.

Hiền Mai