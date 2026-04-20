Nền tảng phát triển giáo dục và đào tạo bền vững

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), ngành GD&ĐT triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Thầy và trò Trường THPT Vũ Thê Lang, phường Việt Trì đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, công tác quán triệt, tuyên truyền được triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong toàn ngành. Hơn 60.000 cán bộ quản lý, giáo viên của gần 2.000 cơ sở giáo dục đã tham gia học tập, nghiên cứu các nội dung cốt lõi của nghị quyết thông qua hội nghị trực tuyến. 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên; đồng thời lồng ghép nội dung Nghị quyết trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn và các hoạt động quản lý, điều hành, bảo đảm việc quán triệt không dừng lại ở hình thức mà được chuyển hóa thành nhiệm vụ cụ thể trong từng đơn vị.

Trên cơ sở đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ. Ngành GD&ĐT đã chủ động tham mưu ban hành chương trình hành động và hệ thống văn bản triển khai, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị. Các nội dung trọng tâm được tập trung triển khai gồm: Hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dạy và học.

Một trong những điểm nổi bật là việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục theo hướng công bằng, bao trùm. Tỉnh đã xây dựng các đề án phát triển giáo dục cho học sinh khuyết tật, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; đồng thời nghiên cứu phát triển cơ sở giáo dục phục vụ con em công nhân tại các khu công nghiệp.

Phát triển hệ thống cơ sở vật chất giáo dục theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, phấn đấu trên 95% trường đạt chuẩn quốc gia, 100% phòng học được kiên cố hóa. Tuyển dụng được 1.334 giáo viên, nhân viên; giải quyết tình trạng thiếu hụt đội ngũ sau sáp nhập và sắp xếp lại mạng lưới trường lớp ban hành Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2026- 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: rà soát, cân đối, bố trí đội ngũ phù hợp với quy mô, mạng lưới trường lớp sau sáp nhập; xây dựng lộ trình chuẩn hóa, nâng chuẩn đội ngũ.

Chuyển đổi số trong giáo dục được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục số; triển khai hồ sơ điện tử, phần mềm quản trị nhà trường, kho học liệu số dùng chung; bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học. Một số mô hình mới như dạy học kết hợp, trường học số, lớp học thông minh, giáo dục STEM/STEAM được triển khai, góp phần hình thành năng lực số và tư duy đổi mới sáng tạo cho học sinh. Chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến tích cực, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn. Kết quả học sinh giỏi quốc gia của tỉnh xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; có học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; nhiều đề tài khoa học kỹ thuật đạt giải cao, khẳng định vị thế của giáo dục Phú Thọ.

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Thời gian tới, ngành GD&ĐT xác định tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW trọng tâm là đổi mới quản trị giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động, đồng thời bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội, giáo dục Đất Tổ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đột phá, góp phần quan trọng vào phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới.

Hiền Mai