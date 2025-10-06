Kỳ vọng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Năm học 2025 - 2026 đã chính thức bắt đầu, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 71) về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là dấu mốc quan trọng, định hướng toàn diện cho sự nghiệp “quốc sách hàng đầu” của đất nước. Ngành Giáo dục đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Đây là năm học mà tinh thần thi đua, đổi mới và sáng tạo được đẩy lên cao hơn bao giờ hết, là năm học của quyết tâm biến những kỳ vọng thành hiện thực.

Động lực cho đổi mới căn bản và toàn diện

Tại tỉnh Phú Thọ, công tác GD&ĐT đạt nhiều kết quả ấn tượng. Quy mô trường, lớp được rà soát, sắp xếp hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao. Sau sáp nhập, Phú Thọ đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố về số trường học, học sinh, giáo viên, với 1.957 cơ sở giáo dục, khoảng 1 triệu học sinh, sinh viên. Tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp đạt trên 90%; trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt 83,06%. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục giữ vững, nâng cao. Năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh có 206 giải học sinh giỏi Quốc gia, 8 giải khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, 1 học sinh đoạt huy chương Vàng quốc tế; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,72%, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố.

Trường THCS Tam Hợp, xã Bình Nguyên quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Nghị quyết 71 được ban hành với những quyết sách mạnh mẽ, nhằm khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà. Quan điểm chỉ đạo cốt lõi là nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm GD&ĐT là quốc sách hàng đầu; giáo dục toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mỹ” là yếu tố quan trọng nhất quyết định tương lai dân tộc. Phát triển GD&ĐT là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo phát triển, bảo đảm nguồn lực và công bằng, tiến bộ trong giáo dục; bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên đáp ứng tốt nhu cầu học tập.

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Nghị quyết 71 là văn kiện có tính lịch sử, với tầm nhìn chiến lược mới, tiếp nối tinh thần Nghị quyết số 29/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nhấn mạnh GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời khẳng định yêu cầu phải tạo đột phá trong phát triển giáo dục. Đối với tỉnh Phú Thọ, việc triển khai Nghị quyết 71 là cơ hội lớn để tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo hướng hiện đại, công bằng và hội nhập. Các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết, từ hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao đời sống nhà giáo, thúc đẩy chuyển đổi số đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đều gắn sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Kỳ vọng lớn nhất của giáo dục Đất Tổ không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn bồi dưỡng những thế hệ công dân toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng lòng thực hiện

Để Nghị quyết 71 đi vào thực tiễn và tạo ra sự thay đổi thực sự, đòi hỏi quyết tâm rất lớn từ các cấp lãnh đạo cũng như sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị. Các ban, ngành, địa phương cần cụ thể hóa Nghị quyết thành kế hoạch hành động thiết thực, có lộ trình, có kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, việc đổi mới tư duy quản lý, tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục là điều kiện tiên quyết để Nghị quyết thành công.

Thầy giáo Phạm Duy Cảnh - Hiệu trưởng Trường THCS Tam Hợp, xã Bình Nguyên cho biết: “Nghị quyết 71 có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, chuyển từ dạy truyền thống sang phương pháp tương tác, cá nhân hóa, hướng người học tham gia nhiều hơn, sử dụng công nghệ số để hỗ trợ học tập hợp tác, học trực tuyến, học linh hoạt. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; tăng tính công bằng, tiếp cận giáo dục tốt hơn ở mọi vùng miền; tạo nền tảng phát triển xã hội học tập suốt đời, văn hóa tri thức số. Đặc biệt, chuyển đổi số tạo điều kiện cho quản lý giáo dục hiệu quả hơn: Dữ liệu số, hệ thống thông tin điện tử, quản lý học sinh, đánh giá chất lượng, phân bổ nguồn lực đúng hơn”.

Năm học 2025 - 2026, Trường THCS Tam Hợp có 733 học sinh. Nhà trường đặt mục tiêu đổi mới toàn diện, giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, nâng cao mũi nhọn và từng bước xây dựng “Trường học hạnh phúc” - nơi thầy và trò cùng khát vọng vươn lên. Cùng với đó, trường tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các khối lớp, gắn với củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục khoa học, linh hoạt theo đúng định hướng, văn bản chỉ đạo của ngành. Đặc biệt, Ban Giám hiệu xác định công tác bồi dưỡng đội ngũ và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, coi chất lượng giáo dục chính là “danh dự” để khẳng định uy tín và thương hiệu. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ cũng được đẩy mạnh thông qua việc duy trì, phát triển các câu lạc bộ; khuyến khích học sinh tham gia đầy đủ và hiệu quả các kỳ thi, sân chơi trí tuệ do ngành tổ chức. Đây là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất.

Nghị quyết 71 là động lực cổ vũ mạnh mẽ ngành GD&ĐT đẩy mạnh đổi mới toàn diện. Đồng thời cũng đặt ra cho cán bộ quản lý và giáo viên nhiệm vụ rất quan trọng, đó là không ngừng đổi mới tư duy và phương pháp, luôn trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp để góp phần đưa nền giáo dục ngày càng phát triển ngang với các nền giáo dục tiên tiến của thế giới.

Hạnh Thúy