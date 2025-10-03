Nhiều hoạt động trải nghiệm trong dịp Tết trung thu

Tết Trung thu không chỉ là ngày lễ gắn kết tình thân mà còn là dịp để trẻ em được vui chơi, tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp qua các hoạt động trải nghiệm như làm đèn lồng, làm bánh trung thu, bày mâm ngũ quả, múa lân và các trò chơi dân gian... nhằm lưu giữ trong tuổi thơ của các em niềm hứng khởi với những giá trị văn hóa dân gian.

Chương trình Vui Tết Trung Thu năm 2025 tại trường Tiểu học Thanh Miếu, phường Thanh Miếu

Tại trường Tiểu học Thanh Miếu, phường Thanh Miếu không khí Trung thu đang rộn ràng, các em học sinh đang hào hứng tham gia các hoạt động Vui Trung thu do nhà trường tổ chức. Cầm trên tay chiếc đèn lồng do tự tay mình làm khi tham gia chương trình trải nghiệm Vui Tết Trung Thu tại trường học, em Nguyễn Minh Khôi – học sinh lớp 5E, trường Tiểu học Thanh Miếu hào hứng chia sẻ: Em cùng các bạn trong lớp rất thích tham gia các hoạt động ngoại khoá tại trường. Hôm nay em cùng một số bạn trong lớp đại diện tham gia hội thi làm đèn lồng, bày mâm ngũ quả và biểu diễn văn nghệ cùng các bạn ở lớp con thấy rất vui...

Các em học sinh được trải nghiệm tự tay làm đèn lồng và bày mâm ngũ quả

Dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, những chiếc đèn lồng với nhiều màu sắc, hình thù đang được các em tự tay cắt, dán và được tô vẽ sinh động. Tham gia hoạt động hội thi làm đèn lồng, bày mâm ngũ quả các em học sinh được phát huy khả năng sáng tạo, phối hợp màu sắc, rèn luyện kiên trì và sự khéo léo của đôi bàn tay, đồng thời giúp các em hiểu hơn về ngày tết Trung thu. Qua đó, định hướng, giáo dục trẻ em tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tạo sân chơi giải trí, thiết thực và bổ ích về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam. Đảm bảo tính giáo dục, an toàn và tiết kiệm.

Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc do tự tay các em học sinh cắt, dán, tô vẽ sinh động

Cô giáo Phan Thị Thành Tâm - Tổng Phụ trách Đội Trường Tiểu học Thanh Miếu cho biết: Chương trình Vui Tết Trung Thu năm nay đã được nhà trường tổ chức đa dạng các hoạt động với nhiều cuộc thi sáng tạo khác nhau, để tạo sân chơi cho các em được giao lưu, học hỏi thêm về ngày Tết cổ truyền dành cho thiếu nhi. Qua đó, giúp các em cảm nhận được không khí Trung thu đang gần kề...

Được tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng con, chị Nguyễn Thị Bích Hồng – phụ huynh lớp 3E, Trường Tiểu học Thanh Miếu chia sẻ: Qua mỗi hoạt động trải nghiệm đặc biệt vào dịp lễ, Tết mà nhà trường tổ chức, các con học hỏi và hiểu được nhiều điều về văn hoá truyền thống của dân tộc. Tôi rất vui được cùng con tham gia các hoạt động này... Những kiến thức, kỹ năng, hoạt động thực tế sẽ giúp các con có thể rèn được tư duy, ứng dụng cho cuộc sống sau này.

Các em học sinh Trường Tiểu học Hùng Lô, phường Vân Phú trải nghiệm làm bánh trung thu

Khác với trường Tiểu học Thanh Miếu, trường Tiểu học Hùng Lô, phường Vân Phú những ngày qua đã phối hợp với cơ sở kinh doanh của chị Đỗ Thị Thanh Tuyền (Bếp Thanh Tuyền) ở phường Nông Trang tổ chức cho trên 200 các em học sinh các khối lớp tham gia trải nghiệm hoạt động làm bánh trung thu. Trong sự háo hức, tò mò của các em, cô giáo, phụ huynh và các bạn nhỏ đã cùng nhau hoàn thành những chiếc bánh nhỏ xinh, chứa đựng đầy tình yêu thương. Chị Đỗ Thị Thanh Tuyền – Chủ cơ sở kinh doanh Bếp Thanh Tuyền chia sẻ: Với sự phát triển không ngừng của cuộc sống hiện đại, những chiếc bánh trung thu được đóng gói sẵn, với đa dạng mẫu mã đã dần thay thế những chiếc bánh truyền thống. Chính vì vậy, để các con có mùa trung thu thật trọn vẹn, ý nghĩa, tôi bắt đầu mở những lớp trải nghiệm cho các bạn nhỏ làm bánh trung thu từ đầu tháng 8 âm lịch. Tại gian bếp nhỏ, các bé được tự tay nhào bột, được sáng tạo hình thù cho chiếc bánh của mình, mang về làm quà cho ông bà, cha mẹ...

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức lễ hội cho trẻ em vui chơi, các trường học mà còn hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện. Hoạt động trải nghiệm gắn với Tết Trung thu chính là minh chứng rõ nét cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó coi trọng việc rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng nhân cách song hành với dạy kiến thức. Cô Lê Thị Lan Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Lô chia sẻ: Nhân dịp Tết trung thu năm nay, Nhà trường đã tổ chức cho các em học sinh tự tay làm bánh trung thu, các em vô cùng hào hứng, phấn khởi... Đây là dịp để các em được không chỉ tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá mà còn góp phần hình thành và phát triển kỹ năng sống, hình thành nhân cách cho trẻ. Bên cạnh hướng dẫn trẻ các công đoạn làm bánh, chúng tôi còn kể thêm những câu chuyện cổ tích về chú Cuội và chị Hằng và giải thích những nét đẹp văn hoá ngày Tết Trung thu và nhiều ngày lễ khác của Việt Nam. Nhìn những khuôn mặt non nớt, lấm lem bột bánh chăm chú lắng nghe và đặt câu hỏi khi nghe các cô kể chuyện, chúng tôi lại có thêm động lực để tổ chức thêm nhiều lớp học trải nghiệm như vậy hơn...

Phụ huynh tham gia làm bánh trung thu cùng các con

Thông qua những hoạt động làm đèn lồng, bánh Trung thu, bày mâm ngũ quả, múa lân hay trò chơi dân gian, trẻ em được rèn luyện sự sáng tạo, tinh thần hợp tác, khả năng giao tiếp và hơn hết, nuôi dưỡng niềm tự hào, tình yêu với truyền thống văn hóa dân tộc.

Tết Trung thu hôm nay có thể đã khác xưa, với nhiều sắc màu hiện đại hơn, nhưng những giá trị truyền thống vẫn còn nguyên vẹn nếu được thế hệ trẻ nâng niu và gìn giữ. Những hoạt động trải nghiệm tại trường học không chỉ mang lại niềm vui cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa thông điệp: Giữ hồn Trung thu là giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Trung tâm Anh ngữ và kỹ năng sống VicEdu, phường Việt Trì tham gia buổi trải nghiệm làm bánh trung thu tại Bếp Thanh Tuyền

Trải nghiệm hoạt động vui Tết Trung thu nơi trường học không chỉ đơn thuần là một ngày hội, mà đã trở thành ký ức đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn, để mỗi em học sinh mai sau khi trưởng thành sẽ nhớ mãi một mùa trăng rằm đầy ắp tình yêu thương.

Linh Nguyễn